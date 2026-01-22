AI revolucija donosi više posla za vodoinstalatere i električare? Tako kaže šef Nvidije...

TKO BI REKAO /

Danas je dobro vrijeme biti vodoinstalater. Dobro je vrijeme biti i električar i građevinski radnik. Kaže u Davosu jedan od najvećih vizionara današnjice, Jensen Huang iz Nvidije, tvrtke koja je ključna u razvoju umjetne inteligencije.

I razlog nije ono što mislite: ne zato što vodoinstalatera ne može zamijeniti umjetna inteligencija, nego zato što AI boom traži izgradnju podatkovnih centara, što znači da treba više radnika i da rastu plaće.

