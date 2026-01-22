Zdravice u kletima, ali vozači oprez! Policija zbog Vincekova izašla na ceste

NE PIJTE AKO VOZITE /

Baš u 'Suhom siječnju' obilježava se blagdan svetog Vinka, zaštitnika vinogradara, koji se tradicionalno slavi zdravicom. Zato se večeras provodi preventivna akcija pojačane kontrole policije na prometnicama.

Marijan Grmovšek, voditelj poslova prometne policije PU Krapinsko-zagorske, uživo RTL-u Danas rekao je da je tradicija da se ide u kleti, da se zarezuje trs, stavljaju kobasice i pije kuhano vino.

'Zato smo mi pojačali nadzor preventivno', nasmijao se.

Ako se pogleda statistika od početka godine do 22. siječnja, potvrđuje da je ove godine bilo 41 prometna nesreća sa šest ozlijeđenih. Lani je bilo 14 izliječenih i jedna poginula osoba.

'Start je ove godine ipak bolji. Ali - imali smo sedam vozača pod utjecajem alkohola koji su prouzročili nesreće. Ako računamo da smo do danas imali 44 prekršaja, odnosno oko dva dnevno, nismo zadovoljni, ali u odnosu na prošlu godinu stanje je bolje', rekao nam je. Ipak, istaknuo je da već godinama policija s udrugom Zagor provodi akciju ‘Bez promila’ i pokazuje se - onda daje jako dobre rezultate. Više o aktivnostima policije na Vincekovo, pogledajte u videu