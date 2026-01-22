Hrvati piju kao da sutra ne postoji! Stručnjaci upozoravaju: 'Alkohol je kancerogen prve klase'

Jedna čaša kad smo sretni, druga kad smo tužni, treća "prigodno". Gotovo da nema Hrvata koji ne konzumira alkohol, no stvarni razmjeri problema rijetko se priznaju.

"Malo je onih koji će otvoreno reći da svakodnevno piju velike količine alkohola. Sve češće to vidim kod osoba starijih od 25 godina, ali problem postoji i kod onih koji se vikendom opijaju, potuku i završe s policijskim dosjeima", upozorava liječnica obiteljske medicine Vjekoslava Amerl-Šakić.

Među njezinim pacijentima petero ih je trenutačno na liječenju, a procjene govore da je u Hrvatskoj i do 250 tisuća ljudi ovisno o alkoholu. Unatoč tome, samo mali broj njih potraži stručnu pomoć.

'Suhi siječanj'

Psihijatrica Zrnka Kovačić Petrović iz Klinike za psihijatriju Vrapče ističe da alkohol ima snažan utjecaj na mentalno zdravlje.

"Remeti san, djeluje na raspoloženje, ljudi su nakon konzumacije razdražljivi, impulzivni, često i anksiozni. Utječe i na kogniciju, a mnogi opisuju osjećaj mentalne nejasnoće", kaže Kovačić Petrović.

Statistika pokazuje da na tri liječena muškarca dolazi jedna žena. Upravo zbog kroničnih posljedica prekomjernog pijenja, Hrvatska se ove godine pridružila inicijativi "Suhi siječanj".

Gotovo 80 posto odraslih pije alkohol

"Velik broj ljudi priključio se ovoj inicijativi, a posebno nas veseli što su se uključili i oni koji konzumiraju umjerene količine alkohola. Poanta ‘Suhog siječnja’ je da i oni koji misle da piju malo shvate da možda ipak imaju problem", poručuje Ivana Mikolašević, predsjednica Hrvatskog gastroenterološkog društva.

Prema podacima Ministarstva zdravstva, alkohol konzumira čak 77 posto odraslih i 82 posto mlađih odraslih osoba u Hrvatskoj.

Foto: RTL Danas

U pripremi je i registar liječenih ovisnika o alkoholu.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe da je njegova izrada nužna: "Ako je nešto jako bitno, trebalo je biti gotovo jučer. Hrvatski zavod za javno zdravstvo spreman je napraviti takve registre."

Brojni zdravstveni problemi

Hrvatska se nalazi među prvih pet europskih država po svakodnevnoj konzumaciji alkohola, uz Francusku, Bugarsku, Španjolsku i Portugal.

Osim ciroze i raka jetre, alkohol uzrokuje i brojne druge zdravstvene probleme.

"Dovodi do refluksne bolesti, gastritisa, poremećaja crijevne mikrobiote, a snažno je povezan i s nastankom raka. Alkohol je kancerogen prve klase", upozorava Mikolašević.

Na problem je upozoravao i Andrija Štampar

Na opasnosti alkoholizma upozoravalo se i prije sto godina. Andrija Štampar već je tada nastojao podići svijest o štetnosti alkohola.

"U duhu Štampara poručujem: resetiraj naviku, preuzmi kontrolu i osjeti razliku. Pozivam sve da to pokušaju", poručuje Mirjana Kujundžić Tiljak, ravnateljica Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar".

Stručnjaci upozoravaju da već jedna do dvije čaše alkohola dnevno mogu dovesti do ovisnosti, a razmjere problema potvrđuje i podatak da je alkoholna bolest jetre najčešći razlog transplantacije jetre u Hrvatskoj.