Pijan se dovezao do policijske postaje da vidi koliko će napuhati, sad mu prijeti zatvor!

Neimenovani 70-godišnji muškarac iz poljskog grada Pile pošteno se usosio nakon što mu je u subotu palo na pamet dovesti se do policijske postaje kako bi provjerio koliko će napuhati.

Radoznali gospodin obavio je alkotest uz pomoć dežurnoga policajca, pa pao i na sljedećem kada je začuđeni pozornik pozvao najbližu prometnu patrolu na mjesto događaja kako se uvjerio da ima posla s "nacuclanim" gospodinom.

"I taj je rezultat pokazao da se nalazio pod utjecajem alkohola", potvrdio je lokalni policijski glasnogovornik Wojciech Zeszot, koji je potom naglasio da je nesretniku smjesta oduzeta vozačka dozvola.

"Usto će optužen za vožnju u pijanom stanju, što nosi kaznu do tri godine zatvora. Također, sud muškarcu može izreći i zabranu vožnje u trajanju od najmanje tri godine te novčanu kaznu", kazao je Zeszot.