Zašto Vlada mjesecima ne može pronaći novog državnog inspektora? 'Kažu da čekaju ovo...'

"Idem u privatan biznis gdje sam nekad bio" - poruka je to bivšeg glavnog državnog inspektora koji je pušten iz pritvora u Remetincu.

Andrija Mikulić iza rešetaka proveo je gotovo dva mjeseca zbog sumnje u korupciju. Baš kao i njegov kum Dragan Krasić, donedavni šef rudarskog sektora u Ministarstvu gospodarstva koji je iz istražnog zatvora već pušten.

USKOK sumnja da su Mikulić i kum - od vlasnika kamenoloma primili 190 tisuća eura te meso i građevinski materijal kao mito za pogodovanje. Od tih optužbi sada će se pokušati braniti sa slobode.

Zašto Vlada mjesecima ne može naći novog glavnog državnog inspektora? Cijeli slučaj prati reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić.

"U Vladi poručuju da će uskoro imenovati novog glavnog državnog inspektora. Ne preciziraju kada ni tko bi to mogao biti. Neslužbeno se spominje niz osoba, od osoba koje dolaze iz sustava, ovdje iz Inspektorata, do osoba koje su HDZ-ovi državni tajnici i dugi niz godina su uz vlast", ističe reporterka.

Glavnog državnog inspektora imenuje izravno Vlada na mandat od pet godina pa je za očekivati da bi novi glavni državni inspektor mogao doći iz redova HDZ-a.

'Nema problema'

"Sam inspektorat je formiram 2019. godine. Do tada nije postojao kao institucija i tada Andrija Mikulić dolazi na čelo Inspektorata. Dotad se neslužbeno govorilo da on i premijer Andrej Plenković nisu u najboljim odnosima te a je postignut dogovor da Mikulić napusti mjesto šefa zagrebačkog HDZ-a i preuzme ulogu glavnog državnog inspektora. Nastavio je obnašati tu funckiju te je 2024 ponovno izabran na čelo Inspektorata", podsjetila je Brečić.

Premijer Plenković je smijenio Mikulića na isti dan kad je uhićen. Ujutro na zatvorenoj sjednici Vlade ga je smijenio, a poslijepodne je Mikulić uhićen u lovu.

Premijer je tvrdio da nije znao da će biti uhićen i da se odlučio na smjenu jer želi da Državni inspektorat radi agilnije.

Vlada ima i problem koga postaviti na prazna čelna mjesta državnih tvrtki. Kako to misle riješiti?

"Kad je smijenjen Mikulić, smijenjeni su i šefovi niza državnih tvrtki i od tada su na čelnim mjestima vršitelji dužnosti. Od ranije neke državne tvrtke imaju v.d-ove. U Vladi tvrde da nema problema, nego čekaju da se donese uredba za ulazak Hrvatske u OECD, koja će depolitizirati i učiniti transparentnijim izbor šefova državnih tvrtki", zaključuje reporterka.