Mikulić izašao iz Remetinca! Naše kamere uhvatile trenutak, on poslao znakoviti pozdrav...

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić izažao je u četvrtak u poslijepodnevnim satima iz istražnog zatvora u Remetincu.

Kamere RTL-a Danas uhvatile su trenutak njegova izlaska iz pritvora. Vidno je smršavio, ali je potvrdio da je dobro:

"Trenirao sam, naravno, radio sam sklekove svaki dan."

Potom je nastavio: "Prije svega, dozvolite mi da pozdravim sve djelatnike Inspektorata i da im čestitam blagdane koji su prošli, s obzirom na to da nisam imao priliku to učiniti jer sam bio ovdje. Poželio bih sve najbolje njima i njihovim članovima obitelji, zahvaliti se na njihovoj profesionalnoj suradnji koju smo imali niz godina dok sam bio na čelu DIRH-a."

Pozdravio cimere iz zatvora

Nije htio odgovoriti na pitanja novinara nego je dalje nastavio s pozdravima: "Htio bih se zahvaliti djelatnicima Uprave za zatvorski sustav koji su bili vrlo profesionalni i radili stručno i odgovorno svoj posao. Htio bih pozdraviti i cimere s kojima sam bio 57 dana – Ivana, Roberta, Nevena i Pericu."

O optužbama je rekao da će se medijima obratiti odvjetnici kad dođe vrijeme.

Puno razmišljao i čitao u Remetincu

Ipak je dobacio: "U hrvatskom narodu imate izreku da nije bitno što se govori, nego tko govori. Što ću dalje – s obzirom na to da sam u Remetincu imao puno vremena, razmišljao i puno sam čitao. S odvjetnicima idem popiti kavu, naći se s prijateljima koji su me podržavali cijelo vrijeme, jer u muci se poznaju junaci. Otići ću kod prijatelja u prirodu, šetat ću, odmorit ću se, rekuperirat ću se, a onda idem u privatni biznis. Znanje vam nitko ne može uzeti."

Nije htio odgovarati na pitanje o optužnicama niti o mitu koji je primio navodno u obliku mesa.

Zanimljivo, izašao je iz Remetinca noseći crnu torbu, ali nitko nije došao po njega, sam je odšetao prema stanici.