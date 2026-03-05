Nedjeljna tradicija koju je živjela cijela Hrvatska se vraća! Omiljene utrke bolida stižu na RTL

Najveći svjetski sportski spektakl stiže već 6. ožujka na kanale RTL-a i platformu Voyo! Na velikom projektu okupila se ekipa koju ljubitelji ovih utrka itekako dobro znaju!

Ugovor uključuje sva prava prijenosa svake Velike nagrade Formule 1, F1 Sprint utrka, kvalifikacija i treninga. Sadržaj vezan uz Formulu gledateljima u Hrvatskoj bit će dostupan na RTL-u, RTL2 i platformi Voyo.

Formula stiže na RTL sa stilom – kvalifikacije i utrke komentirat će legendarni Ivan Blažičko, stručnjak za Formulu Neven Novak te glavni urednik F1plus portala Ante Vetma i komentator i voditelj Anđelko Kecman. Projekt i emisiju 'Formula na RTL-u' potpisuju urednik Borna Keserović i producentica Marijana Krištof.

Uoči utrka, 'Formula na RTL-u' emitirati će se uživo - sat vremena prije početka utrka, donoseći gledateljima sve ono što kamere tijekom same utrke ne stignu pokazati — napetost prije starta, ključne strateške odluke i atmosferu koja odlučuje pobjednike još prije gašenja crvenih svjetala. Kroz emisiju gledatelje vodi Filip Brkić, jedno od najprepoznatljivijih lica RTL-a, uz stalne komentatore Ivana Blažička i Nevena Novaka, dok će se u studiju i uživo s lokacija utrka pridruživati i posebni gosti iz svijeta autosporta.

Foto: ANTONIN VINCENT/DPPI/Shutterstoc/Shutterstock Editorial/Profimedia

RTL donosi ekskluzivan pogled iza kulisa priprema i utrka, analize taktika i ključnih odluka neposredno prije početka vožnji, reakcije vozača i šefova momčadi, objašnjenja novih pravila i tehnoloških promjena sezone te detaljan pregled novih bolida uz najmoderniju televizijsku grafiku. Nedjeljne utrke komentirat će RTL-ovi stručni komentatori Ivan Blažičko i Neven Novak. Blažičko je svijetom Formule fasciniran od samog početka karijere. "Ljubav je počela odmah na početku karijere sportskog novinara i komentatora, krajem osamdesetih godina. Fascinacija svijetom brzina i posebno Formulom vrlo se brzo pretočila u aktivno praćenje, izvještavanje s Grobnika, s moto utrka, a kasnije i s utrka Formule", prisjeća se Blažičko.

Vijest o dolasku Formule na RTL sjajna je za sve ljubitelje Formule. "Ovaj povratak je zapravo prvi takav golemi korak povratka jednog globalnog svjetskog spektakla na kanale u Hrvatskoj", dodaje legenda televizijskog novinarstva. Dolazak Formule na RTL ogromna je vijest, dodaje Neven Novak. "Posebno je zanimljivo zbog toga što ulazimo u jednu novu sezonu s potpuno novim pravilima i neizvjesnošću kako će to sve izgledati", ocjenjuje iskusni komentator.

Ante Vetma i Anđelko Kecman komentirat će na kanalu RTL2 treninge i kvalifikacije. "Velika je čast i profesionalni izazov biti u ovoj komentatorskoj ekipi s imenima koja su sinonim za Formulu u Hrvatskoj. Vjerujem da ćemo iskustvo, znanje i strast koju dijelimo prema sportu na najbolji način prenijeti do svakog gledatelja", iskren je Vetma.

"Radujem se svakom nadolazećem vikendu - svakom treningu, kvalifikacijama, sprintu, utrci i emisijama. Formula je spontana drama u režiji 22 najbolja vozača na svijetu, u suludo neukrotivim bolidima. U svijetu sporta i zabave ne postoji ništa nalik toj vrsti uzbuđenja", ističe Vetma i zaključuje da RTL nije mogao odabrati bolji trenutak za prijenos Formule. "Pred nama je najveća promjena tehničkog pravilnika u povijesti ovog sporta. Jedino što mogu sa sigurnošću predvidjeti jest da nas čeka apsolutni kaos i spektakl".

Slaže se s kolegom i Anđelko Kecman - nova sezona Formule puna je nepoznanica. "Zadovoljstvo je ogromno, a od njega je samo još veća odgovornost! Biti dio ekipe, koja na neki način čini 'sveto trojstvo' komentiranja u Hrvatskoj je velika privilegija. Samim time moram priznati da osjećam pozitivnu tremu nakon dugo vremena jer imam priliku raditi zaista s vrhunskim poznavateljima", zaključuje Kecman najavljujući dinamičnu sezonu na RTL-u!

Prvi Formula vikend na RTL-u gledatelje očekuje već od 6.-8. ožujka, a izgledat će ovako - u petak, 6. ožujka na RTL2 i platformi Voyo gledatelje očekuje trening 1 od 2.30 sati i trening 2 od 6 sati. U subotu, na RTL2 i platformi Voyo ljubitelje Formule očekuje trening 3 od 2.30 sati i kvalifikacije od 6 sati, a u nedjelju na RTL-u i platformi Voyo gledatelje čekaju emisija 'Formula na RTL-u' od 4 sata, a utrka od 5 sati. 'Formula na RTL-u' i snimka utrke emitirat će se i u nedjelju poslijepodne – od 13.15 sati.

Uz prijenose na RTL-u i RTL2, treninzi, kvalifikacije i utrke bit će dostupni na platformi Voyo za sve one koji neće imati pristup linearnim prijenosima, a sve obožavatelje razveselit će činjenica da će sve utrke biti dostupne na platformi Voyo i do 14 dana nakon održavanja utrke.