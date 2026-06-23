Jedna stvar može pomoći vatrogascima i svatko to može napraviti: Poslušajte vatrogasnog zapovjednika

KRENULA SEZONA POŽARA /

Kako rastu temperature, sve je više problema s požarima. Vatrogasci su imali puno posla u ponedjeljak, a na posebnom oprezu bit će i idućih dana.

Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković rekao je:

"Zbog toplinskog vala, ali i grmljavinskog nevremena koje je u ponedjeljak zahvatilo područje sve četiri dalmatinske županije, od Dubrovnika do Zadra, bilo je više požara te su angažirane sve snage. Do 21 sat toga dana sve požare stavili smo pod kontrolu."

Upozorio je da svi građani mogu dati svoj doprinos prevenciji požara te je dao savjet kako to učiniti:

"Ošišajmo travu oko kuće kako ne bi postojala mogućnost širenja požara. Ako do požara dođe, odmah pozovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112."