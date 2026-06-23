Vargek: 'Dalić je pod stresom, ne zna se ide li nakon SP-a, ali želi da to bude s praskom'

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UOČI OKRŠAJA /

Malo više od dva sata ostalo je do utakmice Hrvatske i Paname u Torontu, a uoči susreta nema dvojbi, poručuje izbornik Zlatko Dalić.

"Igra Luka Modrić od početka, obitelj je rekla da je jako optimističan i jako mu je stalo da 200. nastup završi s pobjedom", javlja iz Toronta naš reporter Marko Vargek.

Dalić onome što mu je donijelo slavu, četvorici u zadnjoj liniji, a postavlja se pitanje tko je u prvih 11 i može li Panama iznenaditi Vatrene.

Više pogledajte u prilogu.