Ludi su za nogometom, a u srcu prašume svi znaju za Modrića: 'To je nestvarno i nevjerojatno'

Panama je zemlja u kojoj sunce izlazi nad Atlantskim, a zalazi u Tihom oceanu. Poznata po slavnom Panamskom kanalu, stoljećima je most između Sjeverne i Južne Amerike.

Iz te egzotične zemlje u Hrvatsku je stigla Antonela Perić Medak. Rođena je u Panami, a danas živi u okolici Metkovića. Jedna je od svega dvoje panamskih državljana koji žive u Hrvatskoj. Za večerašnju utakmicu pripremila je dvije garniture dresova.

"Panama je prekrasna zemlja, gotovo jednako lijepa kao Hrvatska. Panamci su vrlo slični Hrvatima, samo su malo topliji", kaže Antonela.

Od Panamskog kanala do slavnog šešira

Panama je jedina država na svijetu u čijem glavnom gradu raste prava prašuma, a poznata je i po slavnom panama šeširu. Iako se tradicionalno izrađuje u Ekvadoru, upravo je tijekom gradnje Panamskog kanala stekao svjetsku slavu jer su ga nosili radnici i inženjeri kako bi se zaštitili od sunca. Nosili su ga i Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt te filmski agent James Bond.

Po 82 kilometra dugom Panamskom kanalu nadimak je dobila i nogometna reprezentacija – Los Canalerosi. Nogomet je danas najveća strast za gotovo četiri i pol milijuna Panamaca.

U srcu prašume svi znaju Modrića

"Ne da vole nogomet, nego su ludi za njim. To je fascinantno. Na svakom koraku igra se nogomet, djeca su na ulicama, igrališta su posvuda. Nogomet, nogomet i samo nogomet", kaže Marko Župić, koji je sa suprugom nedavno posjetio Panamu.

Oduševili su ga ne samo zemlja i ljudi, nego i činjenica da gotovo svi znaju za Hrvatsku.

"Čak i pripadnici plemena Embera, koji žive duboko u prašumi i do kojih se može doći samo rijekom, odmah su znali odakle dolazimo. Rekao sam 'Croacia', a oni su mi bez razmišljanja počeli nabrajati Modrića, Perišića i ostatak reprezentacije. Usred džungle Indijanci nabrajaju hrvatske nogometaše. Bilo je nevjerojatno i pomalo nestvarno", prisjeća se Župić.

Od bejzbola do Svjetskog prvenstva

Panama je tek drugi put izborila nastup na Svjetskom prvenstvu. Nakon povijesnog plasmana na Mundijal u Rusiji 2018. godine predsjednik države dan nakon odlučujuće utakmice proglasio je državni praznik.

"Doček nogometaša u Panami bio je jednako srdačan i veličanstven kao i u Hrvatskoj", kaže Antonela.

Do plasmana na Svjetsko prvenstvo 2018. godine nogomet u Panami nije bio u prvom planu. Zemlja je živjela za bejzbol, a navijači su uglavnom podržavali Argentinu ili Brazil. Nisu imali moderne stadione, na mnogim igralištima nije bilo ni mreža na golovima, a utakmice su se često igrale na šljunku.

Povijesni odlazak na Svjetsko prvenstvo promijenio je sve. Ulaganja u nogomet naglo su porasla, a reprezentacija je postala simbol nacionalnog ponosa.

Schildenfeld: 'Panama je pokazala da zna igrati'

I Hrvatska i Panama poražene su u prvom kolu natjecanja. Hrvatska je večeras favorit, no Panama je protiv Gane pokazala da može biti vrlo neugodan protivnik.

"Neće biti nimalo lako. Panama je već u prvoj utakmici pokazala da zna igrati nogomet, da može biti opasna i da je u pojedinim trenucima bila čak i bolja od protivnika", smatra RTL-ov stručni komentator Gordon Schildenfeld.

"I mi i oni nadamo se pobjedi, ali smatram da smo kvalitetnija reprezentacija. Ipak, to treba potvrditi na terenu", dodaje.

Uoči večerašnje utakmice Antonelino je srce podijeljeno. Ne želi prognozirati rezultat, svjesna da će, bez obzira na ishod, biti i sretna i tužna.

"Ako Panama pobijedi, molim vas nemojte biti previše tužni. Sjetite se koliko bi toj maloj državi značila jedna takva pobjeda", poručila je.

A mi se ipak nadamo da će večeras slaviti jedna mala država – ona europska. Svaka čast Panamskom kanalu, prašumi i poznatom šeširu, ali vjerujemo da će pobjeda ipak pripasti Hrvatskoj.