Legendarni komentator posebno nahvalio jednog Vatrenog: 'Kapa dolje, takvog moraš imati'

Legendarni sportski komentator Božo Sušec gostovao je u ponedjeljak navečer u RTL Direktu i prokomentirao novosti, senzacije Svjetskog prvenstva, igru Hrvatske i brojne druge teme.

Pitali smo ga što misli o hydration breaku, pauzi u kojoj igrači piju vodu, ali koja služi i kao prilika za reklame. BBC izračunao je da ako 30 sekundi reklama na FOX sportu košta između 200.000 i 700.000 dolara, to znači 250 milijuna dolara samo u Americi, a obična pauza za vodu globalno vrijedi milijarde dolara.

"Za početak, mislim da je naziv lažnjak i da je to commercial break. Kao što ste iznijeli sa svim ovim stvarno fascinantnim, ili ako hoćete zastrašujućim brojkama. To je izračunato samo za Ameriku, ali je to nametnuto od mnogih drugih faktora, prvenstveno televizija, koje su enormno platile prava za taj događaj. Mislim da je poslovna tajna i da ne smijem reći koliko je HRT platio - isto, jako, jako puno. Onda im se daje šansa da dio novaca vrate kroz taj hydration break", ocjenjuje Sušec.

"Vi ste rekli to malo sarkastično, ali zaista je istina - to nije uvedeno zbog igrača. Ima još jedna stvar. Mnogi izbornici se bune, ali mnogi treneri to podržavaju jer im je to šansa da korigiraju nešto u momčadi, da postave nove postavke ili da ako više rezultat nije nula da promijene osnovne postavke. Tako da, ima zagovornika i onih koji su protiv", dodaje gost RTL Direkta.

'Sada trče kao vjeverice'

Prokomentirao je i druge novosti, poput pravila da se ne smiju rukom prekrivati usta, takozvani lex Vinicius. "Treba ih podijeliti na dobre i loše. Idemo prvo s po meni lošim, pokrivanjem rukom - već je dodijeljen tako jedan crveni karton. To je zbog toga da se ne bi vrijeđali drugi igrači, posebno na rasnoj osnovi pa da ih se u tome spriječi. Međutim, zaboravili su nešto - to su donijeli ljudi koji možda nisu igrali nogomet. Recimo, stoper može svojem veznom reći 'ja ću preuzeti Harryja Kanea, a ti preuzmi ovoga drugoga'. I sada je na taj način prekinuto, jer on isto ne želi da to čuje Kane i da to ostane među njima", smatra komentator.

"Prema tome, mislim da je to definitivno loše i da to treba samo kažnjavati onda ako sudac čuje da se radi o nekom vrijeđanju. Ali druge stvar su fenomenalne. Prvo, kad smo mislili da su igrači u teškoj, doživotnoj komi, leže i grče se poslije faula. Sada vidiš da skoče i trče brzo kao vjeverice", nastavlja Sušec.

"Ima u nogometu fenomenalnih glumaca, fantastičnih. Recimo Neymar, jedan od najboljih, sigurno za Oscara. To se ukinulo i nestalo. Ubrzavanje izvođenja auta, prekida igre - super. Utakmica se prije, ovisno o natjecanju i zemlji, igrala ne 90 minuta - efektivne igre bilo je oko 60-ak minuta. Sve ostalo su bili prekidi, ležanja, koje bi nadoknađivali djelomično. Tako da, za neke stvari ogroman plus i bravo, a za neke tvari u najmanju ruku treba još jedanput razmisliti o tome", dodaje naš sugovornik.

Komentirao suđenje i jedanaesterac Engleske

Osvrnuo se i na broj crvenih kartona, kojih je dosad bilo čak osam, za razliku od četiri u Katru i isto toliko u Rusiji. "Rekao bih da se striktnije primjenjuju pravila i dodjeljuje, ali sudački kriteriji su strahovito različiti. Neću imenovati suce, ali u nedjelju je jedan dozvolio takvu grubu igru da je to bilo na rubu teških ozljeda. Mogao je podijeliti dvanaest kartona, a mislim da je dao tri ukupno. Nisu ujednačeni kriteriji oko kartona", smatra Sušec.

"Ne znam sjećate li se da je neka utakmica završila bez kartona. Ja se ne sjećam. Francuska-Senegal, utakmica fair-playa, fantastična, jedna od najboljih koje sam gledao na Svjetskom prvenstvu, bez ijednog kartona. Ovisi o igračima i sucu, ali može se odigrati takva utakmica. Francuzi su napravili pet prekršaja ukupno za cijelu utakmicu", dodaje komentator.

"Prvo da kažem, pitanje je složenije. Treba pogledati u kontekstu cijelog pravila. Prvo pravilo kaže da igrač koji izvodi kazneni udarac mora biti u kontinuiranom kretanju, da ne smije zastati kod pucanja. Sada dolazimo na dio koji je sudačka procjena. Harry Kane sam kaže da u 80 posto slučajeva on zamahne nogom i zaustavi se. Ali oni kažu kontinuirano kretanje do lopte i ovo tumače kao nastavak kontinuiranog kretanja. Sudačka procjena, opet nešto nije u redu", objašnjava Sušec.

"Izmjerili su neki stručnjaci, kažu da je Livakovićeva noga jedan centimetar i osam milimetara daleko od crte. To je opravdano i na sudu vam je to tako, ali nije to u sportskom duhu, nije to smisao. Jer on je to napravio kad je Kane zamahnuo i stao malo pa nastavio odmah. Ali što je tu strašno, da vam kažem jedno mišljenje. Rekao sam da neću o sucima - da sam trener nikad ne bih volio da mi sudi Clement Turpin. Znam 10 ogromnih kontroverzi oko njegovog suđenja. Kako je on to vidio, ili je odmah dobio poziv iz VAR sobe? Ali nemoguće da su to vidjeli isti čas, isti čas je bio poziv na izvođenje ponovnog jedanaesterca. Bolno", dodaje Sušec.

O Livakoviću i Modriću

Pohvalio je Livakovićevu izvedbu protiv Engleske: "Kapa dolje, u bezbrojnim elementima njegovih obrana. Fantastičan je, bravo. Moraš imati takvog golmana, koji obrani i nešto nemoguće, da bi uspio na Svjetskom prvenstvu. Puno imaš rekordnih obrana ovdje, posebno kod slabih reprezentacija"

Osvrnuo i na kapetana Luku Modrića, koji je prvi put u 776 utakmica skrivio penal. "On nije uopće vidio, to nije namjerni prekršaj, jer mu se igrač postavio i on ga je pogodio. To sudac može suditi kao što je i dosudio. Ali ja bih rekao nešto drugo o tim momcima, koji su preko 40. Zlatni trojac zlatnih lopti - Messi, Ronaldo i Modrić. Pet golova Leo Messi daje u dvije utakmice. Nažalost, Luka Modrić nije bio u ovoj utakmici na toj razini, ovih 'over 40' ljudi, pa ni Cristiano Ronaldo. Nadamo se, s obzirom na to da su osvjedočene zlatne lopte, da će puno više pokazati", kaže Sušec.

Prognozirao rezultat protiv Paname

Dao je i svoju prognozu za utakmicu s Panamom, koju Vatreni igraju u noći na srijedu te se dotaknuo i izjave Ede Pezzija, koji je ranije za Direkt naveo da imamo probleme i u napadu, i u veznom redu, i obrani. "Edo kaže, ali gledao sam i u drugoj emisiji gdje nije dao riječ na Dalića. Dalić je veliki trener apsolutno, ja mu skidam kapu, nitko mu ne može uzeti rezultate koje je postigao i mislim da ga nitko nikad neće ni dostići", govori Sušec.

"Znate onu priču da u Hrvatskoj ima četiri milijuna izbornika i četiri milijuna mišljenja. Ja isto mislim drugačije nego Dalić. Ja bih poveo jednog fenomenalnog zadnjeg veznog, mogu reći koga - Josipa Mišića. Ali on nije, on je preuzeo odgovornost i igra s ljudima kojima igra. Ima puno povjerenja u njih. Na kraju ćemo vrednovati koliko je to bilo dobro i koliko još Modrić može pokriti zadnji vezni dio s Kovačićem. Kovačić, koji se vratio poslije ozljede i Modrić, koji više trkački nije onaj Modrić koji je bio prije pet-šest godina - još je uvijek sjajan igrač, ali to je najzahtjevnije mjesto u momčadi", poručuje Sušec.

Na pitanje kakve su šanse Hrvatske i možemo li proći skupinu, Sušec tvrdi: "Naravno da možemo, kako da ne. Hoćemo li, to je drugo. Upozorit ću vas na nešto. Španjolska ne pobijedi Zelenortske Otoke, Španjolska je sigurno bolja od Zelenortskih otoka, nego što je Hrvatska od Paname. Ili Portugal ne pobijedi Kongo. To su takve teške utakmice, tako teški rezultati. Mislim da je prva stvar psihički kako ćemo ući u utakmicu, i kako ćemo biti čvrsti, pošteni.

"Svatko mora dati 120 posto, moramo imati i malo sreće da uđe neki fantastičan gol kao onaj Martina Baturine. Mogu reći prije kraja - bit će 3:1 za Hrvatsku", kaže Sušec.

Kratko se dotaknuo i nastupa Zelenortskih Otoka. "Neporaženi su, nevjerojatno. I taj mali Curacao, koji je možda cijela država malo veća od Karlovca, isto je osvojio bod, prvi bod u povijesti Svjetskih prvenstva. Fantastično", zaključuje komentator.