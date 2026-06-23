Sprema se najluđa navijačka noć ovog ljeta: 'Navijanje će se čuti preko oceana'

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PAKLENA NOĆ /

Utakmica Hrvatske i Paname u Torontu počinje tek u jedan sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, no navijačka atmosfera već od jutra zahvaća cijelu zemlju.

Navijači i ugostitelji pripremaju se za dugu i neprospavanu noć, a diljem Hrvatske organiziraju se javna gledanja i okupljanja uoči novog nastupa Vatrenih nakon poraza od Engleske.

Na terenu situaciju prate naši reporteri iz Zagreba, Splita, Osijeka i Rijeke.

Zagreb

U Zagrebu se očekuje veliki broj navijača na glavnom gradskom trgu, gdje je i reporterka Tea Mihanović.

Organizator iz udruge 'Mi Hrvati' Krešimir Strbat ističe kako su spremni za veliki odaziv, unatoč kasnom terminu utakmice.

'Očekujemo, kao i obično, pun trg i puno kockica. Preko naših sponzora osigurali smo rekvizite za navijanje. Spremni smo i nadamo se pobjedi', rekao je Štrbac.

Dodaje kako je udruga aktivna diljem svijeta te redovito prati reprezentaciju na svim kontinentima.

Zagrebački trg trenutačno je u znaku drugih navijača, no večeras se očekuje potpuna promjena atmosfere i dolazak hrvatskih navijača. Ugostiteljski objekti u glavnom gradu radit će produljeno, do tri sata ujutro, prema odluci Grada Zagreba.

Split

U Splitu je sve spremno za navijačku noć, a utakmica će se pratiti u ugostiteljskim objektima u gradu te u fan-zoni na Zvončacu.

Pripreme za dugu paklenu noć prati reporterka Sara Jurica, koja kaže kako je u gradu još relativno mirno, ali se pravi val navijača očekuje kasnije tijekom večeri.

U Splitu će se utakmica gledati u kafićima na Rivi i u fan-zoni na Zvončacu. Očekuje se da će se okupljanje intenzivirati kako se približava početak utakmice iza ponoći. Ugostiteljski objekti i fan-zona radit će do četiri sata ujutro, u dogovoru s Gradom

Dodaje kako se u Dalmaciji očekuje snažna atmosfera te velika podrška reprezentaciji.

Osijek

U Osijeku su pripreme u punom jeku, iako su visoke temperature i dalje zadržale veći dio građana u zatvorenim prostorima. Grad na Dravi već je omogućio javno gledanje utakmice u osječkoj Tvrđi, gdje je postavljen veliki videozid.

Voditeljica jednog od ugostiteljskih objekatanašem reporteru Bojanu Uranjeku kaže kako očekuju odličnu atmosferu.

'Iako je utakmica kasno, očekujemo vrhunsku atmosferu. Osijek je grad mladih i studenata i vjerujemo da će se svi odazvati', rekla je Rita Mutzhaus.

Ugostiteljski objekti radit će do dva sata nakon završetka utakmice, a domaćini već planiraju i eventualno slavlje.

'Radimo, ali i gledamo utakmicu. Teško je odvojiti se od navijanja, ali gosti imaju razumijevanja, dodala je.

Na pitanje o očekivanjima, poručila je: 'Prognoziram pobjedu Hrvatske 3:0.'

Rijeka

U Rijeci se također priprema navijačka noć, iako je Korzo još uvijek djelomično prazan zbog dnevne vrućine.

Reporterka Ida Balen kaže kako se očekuje da će se prava navijačka atmosfera razviti tek u večernjim satima.

Riječani vjeruju u pobjedu Hrvatske i ističu kako im odgovara kasni termin utakmice jer će se temperature tada sniziti, a atmosfera dodatno zagrijati.

Ugostiteljski objekti u cijelom gradu radit će do četiri sata ujutro, a očekuje se velik broj navijača.

Sigurno će biti neprospavanih noći, a Riječani najavljuju kako će se navijanje iz Rijeke čuti i preko oceana.