Stručnjaci upozoravaju na kaos koji prijeti ovog ljeta: Kazna je 400 €, a posljedice još skuplje

Nedavna pomorska nesreća u Splitskim vratima, u kojoj su na početku ljetne sezone poginule četiri osobe, ozbiljno je upozorila na sigurnost plovidbe na Jadranu.

Brodova je na istočnoj obali Jadrana iz godine u godinu sve više, a s njihovim brojem raste i broj prekršaja. Među najčešćima, ali i najopasnijima, ističe se neprilagođena brzina.

Glisiranje uz plaže, na ulazima u luke ili između drugih plovila tijekom ljetnih gužvi predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik.

"Rekao bih da je more postalo premalo za broj brodova koji plove. Jednostavno se svake godine kupuje sve više plovila, i privatnih i onih za charter", rekao je Božo Vidov, vlasnik agencije za najam brodova iz Zadra.

Sve više plovila, sve više prekršaja

Pune ruke posla imaju i lučke kapetanije te Pomorska policija, koje tijekom ljeta bilježe povećan broj nadzora i prekršaja.

"Čini mi se da ovo traje već mjesec dana, a ne samo ovaj vikend. Sasvim je logično da s većim prometom dolazi i više prekršaja", kaže Ivan Kušeta, viši inspektor Lučke kapetanije Split.

Od 2. do 20. lipnja zadarska Pomorska policija utvrdila je 21 prekršaj na moru. Kažnjeno je pet domaćih i 16 stranih skipera, svi zbog glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale.

Za takav prekršaj propisana je novčana kazna od 400 eura.

Nije dovoljno samo držati udaljenost od obale

Stručnjaci upozoravaju kako sigurnost ne ovisi samo o poštivanju pravila o udaljenosti od obale, nego i o prilagodbi brzine uvjetima na moru.

"Nije dovoljno biti samo 300 metara udaljen od obale ako je promet gust. Sigurnosna brzina jedan je od ključnih čimbenika u sprječavanju pomorskih nesreća", kaže Kušeta.

Kupači se često žale na glisere i jet-skijeve koji plove preblizu obali. No, i sami moraju voditi računa o vlastitoj sigurnosti.

Na uređenim plažama ne bi smjeli plivati izvan prostora označenog bovama, dok je na prirodnim plažama preporučljivo ne udaljavati se više od 100 metara od obale.

"Ne znam koliko je točno metara, ali ja plivam samo do bova. Stalno gledam oko sebe i nastojim biti oprezna. Ponekad gliseri dođu jako blizu", kaže Gabriela Kutova, turistkinja iz Slovačke. Na problem upozoravaju i iskusni nautičari.

"Danas su gotovo sve plaže ograđene bovama, ali dio kupača izlazi izvan tog prostora. S druge strane, neki vlasnici i korisnici plovila glisiraju preblizu obali ili čak ulaze u područje namijenjeno kupačima", kaže Božidar Gregov iz Zadra.

Dozvola nije isto što i iskustvo

Jedan od najvećih problema, smatraju u charter industriji, jest nedostatak stvarnog iskustva kod osoba koje upravljaju brodicama.

"Uvijek ih pitamo koliko imaju iskustva. Često kažu da imaju četiri godine, a to u praksi znači da su četiri puta po jedan dan unajmili brod", kaže Vidov.

Zbog toga mnogima preporučuje angažiranje profesionalnog skipera ili barem kratku poduku prije isplovljavanja.

"Uvijek kažem da je najjeftinije uzeti skipera koji zna posao i usput vas može nešto naučiti. Ako to ne žele, ponudim im sat vremena besplatne obuke kako bi uvježbali isplovljavanje i pristajanje. Treba shvatiti da brod nije automobil – nema kočnice i traži potpuno drugačiji način upravljanja", dodaje Vidov.

Stručnjaci na kraju podsjećaju kako za kormilom vrijede ista pravila kao i za volanom automobila. Bez obzira na to što su na odmoru, skiperi ne bi smjeli konzumirati alkohol prije ili tijekom plovidbe jer posljedice neodgovornog ponašanja na moru mogu biti jednako kobne kao i na cesti.