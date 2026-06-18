Pokrenuta istraga protiv prvog časnika katamarana, DORH: 'Upravljao je bez radara i alarma'

Pokrenuta je istraga protiv prvog časnika putničkog katamarana (33) koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj su poginule četiri osobe, izvijestili su u četvrtak iz županijskog DORH-a u Splitu.

"Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 14. lipnja 2026. oko 11:30 sati, upravljao kao prvi časnik putničkim katamaranom na kojem se nalazio veći broj putnika i članova posade, krećući se na relaciji Split-Hvar, između otoka Brača i Šolte u akvatoriju Splitskih vrata, pri čemu da je postupio protivno relevantnim odredbama o poduzimanju svih mjera potrebnih za sigurnost broda i polovidbe", stoji u priopćenju DORH-a.

Istražitelji sumnjaju da je časnik upravljao katamaranom bez uključenog radarskog nadzora i sustava za alarmiranje.

Također ga terete da tijekom plovidbe nije kontinuirano osmatrao plovni put i plovila oko sebe te da nije plovio sigurnosnom brzinom, uzimajući u obzir gust promet i veći broj plovila na tom području.

Prema sumnjama tužiteljstva, zbog toga nije na vrijeme uočio jedrilicu češke zastave koja mu je dolazila s desne strane.

Nije poduzeo radnje za izbjegavanje sudara, predložen istražni zatvor

"Osnovano se sumnja da nije pravovremeno poduzeo potrebne radnje radi izbjegavanja sudara s jedrilicom, uslijed čega je došlo do udara prednjeg desnog dijela katamarana u zadnji desni dio jedrilice, nakon čega je jedrilica potonula", navodi DORH.

Nakon ispitivanja osumnjičenog prvog časnika katamarana, Županijsko državno odvjetništvo predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu određivanje istražnog zatvora.

Podsjetimo, pomorska nesreća se dogodila u nedjelju dvadesetak minuta prije podneva kada su se katamaran i jedrilica sudarili kod Splitskih vrata, na moru između Šolte i Brača. Četvero ljudi s jedrilice je poginulo, a još toliko je ozlijeđeno.

Tri su tijela odmah pronađena, dok je četvrto nađeno dan kasnije na dubini većoj od 50 metara u olupini potonule jedrilice.

Pokušao smanjiti brzinu da izbjegne sudar

Jedrilicom je upravljao češki skiper rođen 1961. godine, a na plovilu se nalazilo još sedam čeških državljana. Istraga je otkrila i da je jedrilica u trenutku udara jedrila, odnosno da nije plovila na motorni pogon pa je zato imala ograničene manevarske sposobnosti i nije mogla izbjeći sudar s katamaranom, iako je to skiper pokušao.

Tog je dana isplovila iz Nečujma prema Hvaru i našla se s desne strane katamarana, koji je sa 118 putnika također plovio prema Hvaru.

Prvi časnik katamarana se u trenutku nesreće s kormilarom nalazio na zapovjednom mostu. Pokušao je izbjeći udar s jedrilicom tako što je smanjio brzinu, no bilo je kasno.

Kako je ranije izvijestio RTL Danas, skiper jedrilice Hrvatsku je napustio čim je izišao iz bolnice u kojoj je bio s još troje ozlijeđenih. U splitskoj bolnici ostala je jedna državljanka Češke. Ako Hrvatska češkog skipera i bude teretila, morat će to raditi u koordinaciji s češkim vlastima, vjeruje odvjetnik Damir Primorac.