Prvi časnik katamarana jasno vidio jedrilicu? Otkriveno što je učinio kako bi pokušao izbjeći sudar

Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u pomorskoj nesreći kod Splitskih vrata proveo je noć u pritvorskoj jedinici splitske policije i u četvrtak je odveden na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Nakon ispitivanja očekuje se da će ŽDO predložiti sucu istrage određivanje istražnog zatvora.

Jučer uhićeni tridesettrogodišnjak osumnjičen je za ugrožavanje posebnih vrsta prometa zbog sudara s jedrilicom u kojem je poginulo četvero Čeha.Prema kaznenom zakonu, prijeti mu od tri do 15 godina zatvora.

Slobodna Dalmacija prenosi da prvi časnik nije neiskusan pomorac. Između ostaloga ga se tereti da, usprkos tome što je imao jasan i neometan pregled situacije, odnosno imao je savršen pregled i pod nadzorom jedrilicu, nije joj ustupio prvenstvo prolaza te je vozio brzinom neprilagođenom gustoći pomorskog prometa u tom dijelu Splitskih vrata, također doznaje portal.

Utvrđeno je da je katamaran plovio brzinom od 32 čvora, dok se jedrilica pod francuskom zastavom kretala nekoliko puta manjom brzinom.

Pokušao smanjiti brzinu da izbjegne sudar

Istraga je otkrila i da je jedrilica u trenutku udara jedrila, odnosno da nije plovila na motorni pogon pa je zato imala ograničene manevarske sposobnosti i nije mogla izbjeći sudar s katamaranom, iako je to češki skiper pokušao.

Tog je dana isplovila iz Nečujma prema Hvaru i našla se s desne strane katamarana, koji je sa 118 putnika također plovio prema Hvaru.

Pomorska nesreća se dogodila u nedjelju dvadesetak minuta prije podneva kada su se katamaran i jedrilica sudarili kod Splitskih vrata, na moru između Šolte i Brača. Četvero ljudi s jedrilice je poginulo, a još toliko je ozlijeđeno.

Tri su tijela odmah pronađena, dok je četvrto nađeno dan kasnije na dubini većoj od 50 metara u olupini potonule jedrilice.

Prvi časnik katamarana se u trenutku nesreće s kormilarom nalazio na zapovjednom mostu. Pokušao je izbjeći udar s jedrilicom tako što je smanjio brzinu, no bilo je kasno.

Jedrilicom je upravljao 64-godišnjak koji je poginuo.

Kako je ranije izvijestio RTL Danas, skiper jedrilice Hrvatsku je napustio čim je izišao iz bolnice u kojoj je bio s još troje ozlijeđenih. U splitskoj bolnici ostala je jedna državljanka Češke. Ako Hrvatska češkog skipera i bude teretila, morat će to raditi u koordinaciji s češkim vlastima, vjeruje odvjetnik Damir Primorac.