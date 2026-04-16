Kažu da nisu dizali cijene, ali rezervacija nema kao prošle godine. 'Kod drugih je puno skuplje'

Kako izgledaju jahte od sedam i pol milijuna eura te tko ih kupuje? Sve se to moglo doznati na još jednom Dalmatia Boat Showu kojim je nautička sezona i službeno krenula.

Kakva će nam biti ovogodišnja čarter sezona provjerili smo u razgovoru s organizatorom Dalmatia Boat Showa Željkom Baotićem.

Na sajmu su kazali da rezervacija već ima, ali da to nije ni približno kao prošle godine. Lanjskog travnja imali su stopostotnu popunjenost za cijelu sezonu, sada su na 70 do 80 posto.

"Sada smo 25 godina u čarter poslu. Ove godine je booking malo mirno krenuo pa se pojačao. Sada ne bih rekao da je stao. Noviji brodovi idu jako dobro, starijima pada booking", pojasnio je Baotić.

Je li rast cijena energenata utjecao na cijene čartera i plovidbe ove godine? "Ne mogu reći da je utjecao jer su ljudi bukirali i prije početka rata, a moramo znati da tjedno potroše 60-100 litara benzina odnosno dizela pa ne vjerujem da će to imati veliki utjecaj jer nije najveći trošak u čarteru", dodaje.

Istaknuo je i da ove godine nisu dizali cijene i da su na razini prošlogodišnjih. "Po svijetu su cijene puno više nego naše. Ove godine smo se držali jako mirno", ističe.

Koji su nam najčešći gosti i što je s domaćim gostima te brine li ga rat na Bliskom istoku