Kako je Iran uz pomoću LEGO-a ismijao Trumpa? Grbeša: 'Uzvratili su mu njegovim oružjem'

SLOPAGANDA /

Prije smo imali karikature. Kroz njih su se na šaljiv način crtali politički komentari. Danas, u doba kad umjetna inteligencija može stvoriti što god hoćeš u sekundi, imamo bezbroj AI videa i grafika. To se službeno zove AI Slop. Pod tim pojmom spada sve, i vjeverice koje skaču po trampolinu, izvanzemaljci koji idu na posao.

Kad nam bivša predsjednica skoči u ledeno more više nitko ne zna je li to stvarno ili umjetno generirano. Uglavnom već smo puno puta pričali kako to koristi američki predsjednik, ali koriste ga i njegovi protivnici. Iranci stvaraju gomilu filmića i zato je jučer YouTube povijesno odlučio - ide zabrana Slopagande.

"Iranci su uzvratili Trumpu njegovim oružjem. Trump je zapravo fenomenalan već dugo vrijeme u tzv. memeifikaciji odnosno u vođenju tog memetičkog rata, trolanju i sad imamo Iran koji odgovara istom tom strategijom", poručila je Marijana Grbeša s Fakulteta političkih znanosti.