Imamo računicu: Evo kako možete uštedjeti 700 eura u godinu dana

SKUPI BENZIN? NEMA BRIGE /

Evo nas natrag. Ako imate neki 2.0 TDI motor i troši vam 7 litara, živite u Solinu, a radite na Splitu 3. Računali smo malo i da istu tu rutu gore dolje 15 kilometara svaki radni dan u mjesecu idete biciklom uštedjeli biste 40 eura - najmanje. Dosta vam goriva ode dok cupkate u gužvi. U Los Angelesu, Australiji, Njemačkoj zbog sve većih cijena raste prodaja bicikala. Ok, realno, raste i jer je proljeće, ali ovaj put raste i više nego inače. Više u prilogu.