Trump povukao apsurdan potez, stručnjak: 'Nema smisla, to je možda jedinstveni primjer'

Od ostalih vijesti izdvajamo i da smo danas dobili finalnu potvrdu tko je stvarni šef planeta Zemlje. Kina. Da, Kina. Dok Amerika i Iran tamo nešto blokiraju svoje blokade u famoznom tjesnacu, Kina se kulerski oglasila riječima "Mi ćemo nastaviti prolaziti Hormuzom" i prošli su, pa su Amerikanci rekli da nisu. Kao da se igraju lanca probijanca.

"On je volio brodove, jer brodovi ga odvode, do nekih dalekih, lijepih, opojnih mora i obala...", pjevala je Daleka Obala u svom poznatom hitu. Do opasnih mora i obala brodovi su odveli na tisuće pomoraca posljednjih tjedana, da iz tih opasnih mora onda ne bi mogli izići.

Jer u Perzijskom zaljevu ovog je trenutka blokirano više od 600 brodova, većinom tankera. U špici blokade Hormuza prije mjesec dana bilo je 3200 brodova s preko 20 tisuća pomoraca. Među posadom na blokiranim brodovima najmanje je 169 hrvatskih pomoraca, kažu za Direkt u njihovom sindikatu.

"Oni su izloženi svakodnevnim neugodnim situacijama, nadlijetanju raketa i svemu onom što to prati, na nesreću. Veliki stres, veliki problem, ali eto, ljudi se nose s time, nije im prvi put. Nadamo se da će se uskoro ovo smiriti i da će se moći vratiti svojim kućama", kaže Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske.

'Nema nikakvog smisla'

Smirivanje? Spuštanje tenzija? Zasad, ne baš. "Ako se Iranci pokušaju baviti ekonomskim terorizmom, mi ćemo se pridržavati jednostavnog načela da nijedan iranski brod ne smije izaći", izjavio je sinoć za Fox News američki potpredsjednik JD Vance.

Dakle, na blokadu koju u ratu već provodi neprijatelj, odgovorit će se blokadom? Ne zvuči logično, pitajmo stručnjake. "Nerazumljivo. Blokirati nešto što je već blokirano nema nikakvog smisla", komentar je naftnog eksperta Davora Šterna.

Blokadu iranske blokade primijetili su i late night voditelji. "To je zapravo genijalno. To je kao da vodoinstalater kaže 'znate, neki bi ljudi odčepili ovaj zahod, ali ja ću odigrati 12-dimenzionalni šah i dvostruko ga začepiti", komentirao je Stephen Colbert u svom "The Late Showu".

"Čekaj, sad ga mi blokiramo? Kakav je to sje*ani 'Kum'... Misliš da ćeš zatvoriti tjesnac? Ne. Ne, prijatelju, mi zatvaramo tjesnac. Misliš da me možeš udariti ispod pojasa? Ne, gledaj ovo...", lupajući se u nezgodno mjesto šalio se Jon Stewart, voditelj "The Daily Showa".

'Blokada se ne rješava blokadom'

Ili, da probamo ipak objasniti, iranska blokada Hormuza izazvala je Donalda Trumpa da kaže "dobro, ako vi nećete otvoriti tjesnac, mi ćemo blokirati iranske luke". "Ta blokada blokade je ustvari uperena protiv Kine, jer jedino kome je Iran dalje prodavao naftu je Kina. Sad, ako ta nafta ne bi išla prema Kini, to bi izazvalo još veći svjetski prijepor i mislim da je ovo dobar način da se to izbjegne", kaže Davor Štern.

Ali odmah smo dobili novi rašomon - BBC piše da su četiri broda povezana s Iranom prošla Hormuz unatoč blokadi, Amerikanci tvrde da nije prošao nijedan. Ovo je kineski tanker Rich Starry, pod američkim sankcijama, snimljen kako prolazi Hormuzom, iz Pekinga ionako Amerikancima poručuju da je za njih otvoren. "Ovo je opasno i neodgovorno ponašanje", jasni su bili u kineskom ministarstvu vanjskih poslova.

Iz Teherana pak kažu da je američka blokada pomorsko piratstvo kojom se krši njezin suverenitet. Građani skloni režimu se slažu. "Ovo je djelo ekonomskog terorista. Zatvoriti Hormuz i svima prijetiti", kaže Maryam Ahmadi iz Teherana.

Ako blokada blokade ostane, cijene nafte će neminovno još više narasti, jer petina globalne trgovine prolazi Hormuzom. Ionako krhko primirje moglo bi se raspasti, a rat se nastaviti još žešćim intenzitetom. Ipak, stručnjaci vjeruju u deeskalaciju.

"Blokada blokadom se nikad ne rješava, to je možda jedinstveni svjetski primjer, ali nadam se da će to dovesti do nastavka pregovora i skidanja blokada s obje strane. Već se danas naziru nekakvi interesi Irana da se svima dopusti plovidba kroz Hormuški tjesnac, što je najnormalnije. To su međunarodne vode", zaključuje Davor Štern.

Ipak, u Ovalnom uredu najnormalnije u posljednje vrijeme nije baš na cijeni. S jedne strane, Trump kaže da je nastavak pregovora moguć u iduća dva dana. S druge, ako se rat nastavi, globalna ekonomija, upozorava MMF, u riziku je od recesije.

Što će biti? Kako se ono kaže, situacija se mijenja iz sata u sat.