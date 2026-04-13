Žižić i Alavanja o mađarskim izborima i 'papi' Trumpu: 'Bilo bi zanimljivo vidjeti što DP misli'

Promjenu paradigme u Budimpešti u RTL Direktu analiziramo uz Jakova Žižića, političkog analitičara s Hrvatskog katoličkog sveučilišta i komunikacijskog stručnjaka Maru Alavanju.

Nije bilo ni blizu. Je li vas iznenadilo?

Jakov: Ovakav veliki poraz? Ne, ali valja reći da mi gledamo omjer mandata između Tisze i Fidesza koji je sada nešto malo manji u ovom trenutku, razlika je malo manja od 80 mandata. To će se vjerojatno nešto mijenjati jer se moraju još izbrojati glasovi koji dolaze od Mađara koji žive izvan Mađarske.

Ali neće se puno mijenjati i vjerojatno će Tisza ostati da s tom dvotrećinskom većinom. Ali imajte na umu ipak, da, to je jedna mandatna premoćna pobjeda Tisze ne nužno glasovno glasovna pobjeda.

Ali taj sustav si je Orban i tako poštimao. Da bude i manji postotak, ali veća razlika u zastupnicima.

Jakov: To je nešto što se u Hrvatskoj dogodilo 1990. Kada je tada vladajući Savez komunista uveo na prvim slobodnim izborima dvokružni sustav apsolutne većine, tako da on sa nekih 43 - 44 posto glasova dobije dvotrećinsku većinu.

Međutim, pobijedio je HDZ i HDZ je onda sa 43 posto glasova osvojio 66 posto mandata. Znači, to se dogodilo i u Mađarskoj, gdje ovaj izborni sustav vam daje tu jednu nadpredstavljenost i jako nagrađuje izbornog pobjednika, što je u ovom slučaju bila Tisza, a inače je bio Fidesz.

Maro, je li vas iznenadila tolika dominacija?

Maro: Pa zapravo mislim da je bilo odmah u startu jasno da je momentum na strani Magyara i to se dalo zapravo najbolje iščitati iz Orbanova paničnih i vrlo žestokih poteza tipa dupli pas sa Vučićem na granici i bombom, tipa Grujevci koji sjede u Budimpešti i aktivno rade za Orban ovu kampanju. Ili pak, ako pogledate tonu AI generiranog smeća koje se zapravo plasiralo u digitalni svijet kako bi naštetilo Magyaru.

Koji je temeljni razlog poraza?

Maro: Pa više je razloga i bit će detaljno analizirano u budućnosti. Mislim da je su temeljni, s jedne strane zamor materijala, s druge strane, trenutak u vremenu i možda treća stvar, jednostavno su i kobasice i langošice postale preskupe ekonomije velike.

Počela je ekonomija patiti upravo zbog zamrznutih sredstava iz Europe koje bi Orban sigurno znao iskoristiti upravo u tim ruralnim područjima koji su mu izgleda okrenuli leđa.

Jakov: Pa ja mislim da je to sigurno jedna strateška odluka dosadašnje mađarske opozicije, tih socijaldemokratske, zelenih stranaka, tih centrističke liberala da uopće ne nastupaju na izborima, premda oni su i prije toga bili slabi, ali oni su se takoreći žrtvovali tako da Tisza ima jednu jasnu situaciju da može odnijeti premoćnu pobjedu u jedanomandatnim izbornim jedinicama.

Jer, sada je situacija takva da će oni vjerojatno osvojiti 93 ili 92 jedan mandat izborne jedinice od ukupno 106. A posljedica toga je da vi u mađarskom parlamentu uzmete kao da vam u hrvatskom parlamentu nema SDP-a, Možemo, IDS-a.

Zato što je njihov pandan SDP-a odlučio uopće ne izaći.

Jakov: Tako je. Znači, oni su se žrtvovali, odnosno to je bila strateška odluka, tako da ne bi došlo do cijepanja tih glasova na različite opozicijske kandidate u tom jednom mandatnom dijelu izbornog sustava.

Koji će biti glavni izazovi za novog lidera?

Jakov: Sigurno bit će ih mnogo, ali evo nekoliko institucionalnih izazova koje bih ja i koje bih ja izdvojio. Već danas je Peter Magyar pozvao trenutačnog mađarskog predsjednika na ostavku. On mu može pružati nekakav otpor. On ima određene ovlasti, ne velike, ali ima određene ovlasti, a on pripada Fideszovom taboru.

S druge strane, izazov mu može biti i Ustavni sud koji isto može odlučivati o ustavnosti. Posebno ako bude aktivistički raspoložen, ali evo i neke druge stvari: Kako će on, mene zanima, držati jednu frakcijsku disciplinu među svojim zastupnicima kojih će biti više od 130, a mnogi su izabrani u jednomandatnim izborni jedinicama na svoj osobni i neki politički kapital.

Pa dobro, to što mu predsjednik bude možda oponirao možda ćemo ići i u korist. Uvijek je dobro imati nekog perpetuum odanog neprijatelja.

Maro: Maro i ja mislim da će najveći izazov biti upravo očekivanja. Očekuje se golema promjena. On mora krenuti radikalno već u startu ako želi to povjerenje opravdati. Ono što mu se ne smije dogoditi je ono što se upravo dogodilo Keriu Starmeru u Velikoj Britaniji, gdje su maknuli konzervativce nakon četrnaest godina.

Ovdje je šesnaest, tamo četrnaest godina, gdje je jako puno ljudi zapravo začepilo nos kao i u slučaju Mađarske i glasalo za Magyara upravo da se riješe Orbana. I sad, tu su očekivanja golema, a s druge strane, real politik nas uči da tektonske promjene se jako sporo uvode. I tu je taj sukob koji će on morati hendlati zapravo kroz cijeli mandat.

E sad, jesu li ovo tektonske promjene i za sve one lidere koji su temeljili svoj politički put, svoje političke poruke, na toj antiwoke i kontra revoluciji.

Maro: Možda nije tektonska promjena, ali definitivno pokazna vježba. Mislim da je Mađarska bila vrlo dokazano i vrlo objektivno jedan eksperimentalni laboratorij i Maga pokreta. Na kraju krajeva, Wance je došao par dana prije izbora podržati Orbana i oni su sigurno čuli poruku koju su poslali Mađari.

Jakove. Je li ovo antiwoke poraz?

Jakov: Ne nužno. Mislim, pazite, Orban je već jednom doživio poraz. Orban je prvi put postao premijer 1998. pa je 2002. poažen. Naravno, bio je puno mlađi u to vrijeme i uspio se vratiti.

Mislim da ne treba sve nekakve nacionalno konzervativne političke opcije isključivo vezati uz Mađarsku. Mađarska je vrlo vrlo specifična. Mislim, u Mađarskoj je Fideszovo biračko biračko tijelo jako cijenilo komunističku diktaturu Janosa Kadra. To ne možete u Hrvatskoj pronaći, da se tako ponašaju glasači desno konzervativnih stranaka. Moramo ipak uzeti bitne specifičnosti mađarske povijesti i njihove kulture.

Ali zato jesu bili u principu toliko veliki interesi sa svih strana za ove izbore jer se on doživljavao kao neki predložak.

Jakov: Za jedan dio političke klase on se je doživljavao. Ali opet, ne baš ne baš svugdje. Nisu svi ti pokreti konzervativni, a možemo reći toliko bliski uz uz Viktora Orbana i sad smatrati da će se sad potpuno ta nekakva opcija diskreditirati. Ja tako ne bih rekao.

Maro: Vidjet ćemo. Mislim da je lako sad špekulirati. Ovo su pokazne vježbe i mislim da je poruka primljena i da će se stvari mijenjati. Morat će se mijenjati jer predložak je definitivno funkcionirao na jednom valu. Sada se stvari ipak mijenjaju.

Za kraj, nevezano za mađarske izbore ili djelimično vezano, imamo ovu situaciju sa Donaldom Trumpom. I neki razdor u odnosu između Vatikana i Bijele kuće. Vaš komentar ovoga da on danas objavljuje sebe kao Isusa. Onda govori to je fake news, vi ste to rekli da sam ja kao Isus, ja sam ustvari kao liječnik.

Jakov: Da, kao doktor je rekao. Pa ne znamo da li se američki predsjednik kao jedna sekularna politička institucija želi nametnuti kao nekakav pseudo religijski autoritet. To je sad pitanje.

Ja mogu govoriti samo iz pozicije katolika, ali naravno, u Americi postoje i druge kršćanske denominacije. Katolici imaju svog vjerskog poglavara, ne treba im pseudo religijski poglavar.

Pa da zato kažem, dosta veliki otpor. Evo, imali smo čak večeras i eurozastupnik Bartulica se ogradio od tako nečega.

Jakov: Pa to je očito. Možda predsjednik Trump smatra da bi, pošto je papa Amerikanac, on trebao slijediti više američku politiku. Ali kao što je s vremenom John Fitzgerald Kennedy morao dokazati da je on prvo Amerikanac, a tek onda katolik da bi postao američki predsjednik, pa i Papa je prvenstveno rimokatolik. Ne umanjujući njegov američki identitet.

Maro, komentar Trumpa kao Isusa?

Maro: Pa, prvo sam mislio da čovjek funkcionira na bazi teorije luđaka od Nixona i da zapravo nepredvidivošću manipulira maksimalno u svim strateškim potezima, ali zapravo on samo narušava civilizacijske standarde. I tu je suština problema.

Ali kad smo već se dotaknuli i hrvatskih prilika, možda bi bilo zanimljivo vidjeti što DP misli sad o Trumpu i podržava li ga jednako kao kao neki dan, kad je sad napao papu.

Sigurno ćemo čuti njihovo mišljenje uskoro. U svakom slučaju, hvala vam puno na analizi na gostovanju u Direktu.