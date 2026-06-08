Mutti o NATO-u, Trumpu i nacionalizmu: 'To ne smijemo dopustiti, ne završava dobro'

Zašto je američki predsjednik Donald Trump takav kakav jest? Zato što je poduzetnik u biznisu s nekretninama, kaže Angela Merkel, koji otprilike razmišlja ovako: "Parcela može pripasti samo jednoj osobi. A ako ju dobije netko drugi, ja sam izgubio."

A na pitanje je li baš velikodušan prihvat izbjeglica 2015. učinio djelomično krajnje desničarsku Alternativu za Njemačku (AfD) velikom, bivša kancelarka odgovara: "Naravno da je moja odluka pridonijela tome da je rejting AfD-a ponovno porastao", piše Deutsche Welle.

Merkel o iskustvima s Trumpom

Angela Merkel se ponovno oglasila, i to u intervjuu za nedjeljno izdanje lista Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). Ova političarka CDU-a, koja je 16 godina bila savezna kancelarka, šutjela je oko tri godine nakon odlaska s dužnosti. No krajem 2024. objavila je svoje memoare. A u novije vrijeme opet tu i tamo zauzima stav. I o aktualnim pitanjima, i s procjenama o političkim akterima diljem svijeta koje još dobro poznaje.

Poput, primjerice, američkog predsjednika Donalda Trumpa. U intervjuu za FAS Merkel kaže: "On ne može zamisliti da u politici ne može pobijediti samo jedna strana, nego i obje strane."

Inače, ona je sama imala direktna iskustva s nepredvidivim američkim predsjednikom u njegovu prvom mandatu od 2017. do 2021. A o ovom njegovu drugom mandatu u Bijeloj kući, među ostalim, kaže: "Trumpova administracija uzima puno tješnje i jasnije u obzir interese tehnološke industrije."

Skeptična prema vojnoj obvezi

U unutarnjoj politici bivša kancelarka i predsjednica CDU-a pokazuje se skeptičnom glede mogućeg ponovnog uvođenja vojne obveze, koja je ukinuta 2011. za vrijeme njezine vlade. Sadašnja vlada sastavljena od konzervativaca i socijaldemokrata pokušava na dobrovoljnoj osnovi potaknuti mlade ljude na služenje vojnog roka.

Merkel smatra da je i sada pravednost velik problem vojne obveze. Podsjetila je da je 2011. samo mali dio jednog godišta morao služiti vojsku i kaže da to ni danas nije ništa drukčije: "Želim podsjetiti da se ne nastavlja na vojnu obvezu koju je služilo 85 posto jednog godišta, nego tek oko 20 posto."

Europske članice NATO-a trebale su učiniti više

Kao jasan propust Merkel zatim iznenađujuće jasno označava to što prije svega europske članice NATO-a u posljednjih oko 12 godina nisu učinile dovoljno za naoružavanje. I podsjeća da su one 2014. na NATO-samitu u Walesu obećale izdvajati dva posto bruto domaćeg proizvoda za obranu.

"Gledajući unatrag, nismo bili dovoljno brzi", rekla je bivša kancelarka i dodala: "To je već tada razljutilo predsjednika Trumpa. Tu smo imali slabu točku."

'To ne smijemo dopustiti. To ne završava dobro.'

Vjerojatno najpoznatiju rečenicu svojih dugih godina na vlasti Merkel je izgovorila 2015., nakon što su mnoge izbjeglice, ponajprije iz Sirije i Afganistana, stigle u zemlju: "Mi to možemo." Danas kaže: "Tadašnju humanitarnu izvanrednu situaciju uspjeli smo svladati uz pomoć vrlo, vrlo mnogo ljudi i podupiratelja tako da se ljudima moglo pomoći. Da i danas i dalje imamo problema s ilegalnom migracijom, to uopće nije upitno."

Jasno upozorenje bivša kancelarka zatim upućuje s obzirom na posvuda jačajući nacionalizam. Merkel kaže da i ona promatra kako se pogled, primjerice u državama Europske unije, ponovno više okreće prema unutra: "Time se onda odjednom počinju razlike prema drugima smatrati presudnima za vlastitu dobrobit. To ne smijemo dopustiti. To poznajemo iz povijesti. To ne završava dobro."

I Merz sada kaže: 'Mi to možemo'

Rejting aktualne vlade u međuvremenu je na dnu, a Alternativa za Njemačku (AfD) već nekoliko tjedana vodi u svim anketama, pa i na saveznoj razini. Merkel brani saveznog kancelara Friedricha Merza i njegov kabinet ovako: "Kako se mogu riješiti svi problemi u doba u kojem Sjedinjene Američke Države vode potpuno novu politiku prema Europi, u kojem imamo rat između Ukrajine i Rusije, u kojem tehničke promjene, prije svega umjetna inteligencija, prodiru u živote svih nas?" A o naravi Alternative za Njemačku kaže: "Ona koristi nezadovoljstvo kako bi pokušala podijeliti narod na pravi narod i na elitu koju definira AfD."

Njezinu poznatu rečenicu "Mi to možemo" u međuvremenu je posudio i sadašnji savezni kancelar. Friedrich Merz je vikendom na stranačkom skupu u Mecklenburg-Vorpommernu o predstojećim teškim reformama, primjerice u mirovinskom sustavu, rekao: "Mi to možemo, možemo to postići ako svi budemo zajedno i ako ponovno vjerujemo jedni u druge."

Merkel, koja s Merzom ima težak odnos, u novinskom intervjuu na pitanje hoće li teško uzdrmana vlada savladati te reforme odgovara sasvim jednostavno: "Da." I podsjeća da je sadašnja vlada preuzela dužnost tek prije godinu dana.

Mali savjet Friedrichu Merzu

I na kraju Merkel daje kancelaru još jedan mali savjet. Merz je nedavno rekao da nijedan njemački šef vlade prije njega nije morao trpjeti takve napade na društvenim mrežama kao on. Komentar bivše kancelarke: "Ja sam se uvijek ravnala prema Helmutu Kohlu. On je rekao da ga nitko nije prisilio da radi ovaj posao."