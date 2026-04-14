Revolucija u liječenju raka: 'Da sam se 10 godina rodila ranije, ništa od ovog ne bi bilo'

SJAJNE VIJESTI IZ KBC-A ZAGREB /

Sjajne vijesti iz KBC-a Zagreb. Potvrdili su da je njihov Zavod za personaliziranu medicinu treći u svijetu u testiranju tumora! Odmah su nakon Australije i Izraela. U Zavodu radi 18 liječnika, molekularnih biologa i inženjera.

Lani su napravili oko 2500 testova, a ove godine žele i više. Jedan od testova je i Sanjin. Devet godina boluje od metastatskog karcinoma dojke.

'Već sada je ovo veliki uspjeh liječenja, jer je moj tumor u startu bio u uznapredovaloj fazi. Moja kći je tada imala 13 godina, sada ima 22 godine. Mislim da je velika stvar', rekla je pacijentica Sanja Kovačić.

Kaže, da se rodila deset godina ranije, ništa od ovoga joj ne bi bilo dostupno.