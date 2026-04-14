Hrvatski grad ima plan za priuštivo stanovanje: Ovo su lokacije, cijene i ostali detalji

U Splitu, gradska vlast ima vlastiti plan za priuštivo stanovanje. Kvadrat u gradu pod Marjanom za većinu mladih postao je tek pusta želja, pa se planira gradnja novih naselja. Kada bi građani mogli do prvih ključeva?

Ključ u ruci od vlastitog stana za brojne mlade obitelji u Hrvatskoj je danas nedostižan san. Cijene najma i kvadrata posljednjih godina snažno rastu, pokazuju podaci Državnoga zavoda za statistiku. Posebno je izazovno u turističkim gradovima poput Splita.

"Ne bih rekla nedostižan, ali da je to veliki izazov sigurno je. Usporedite prosječnu plaću i cijene kvadrata stanova, ne ide jedno uz drugo nikako. Uzevši u obzir troškove života, životnog standarda, znači to je katastrofa", kaže Katarina iz Splita.

"To je definitivno nemoguća misija, eventualno neki doživotni kredit, sad pitanje da li se to isplati, stvarno nisam detaljnije razmišljao još uvijek o tom pitanju ali sad kad ste to tako sročili, veliki problem, da", kaže Ilija iz Splita.

"Mlade obitelji, svi su u najmovima skoro i sad koliko dugo se to može, to je sve pitanje. Baš je skupo, skupo je. Jednostavno nekretnine same i najmovi", kaže Vesna iz Visa.

Što je točno u planu priuštivog stanovanja?

Kroz projekt priuštivog stanovanja planira se gradnja stanova po nižim cijenama najma, ali i mogućnost povoljnijeg otkupa. U Splitu su u planu tri lokacije na kojima bi se gradilo oko 300 stanova... pola za najam, a pola za otkup. Utrka za povoljnim kvadratima krenula je danas.

"Pozivam sve građane da od danas mogu ispuniti anketu. Svi koji su zainteresirani za priuštive stanove, da dobijemo što više podataka za razvoj svih projekata koji će biti u budućnosti i da do 30. travnja daju sve podatke", kaže Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita.

Prvi stanovi trebali bi biti spremni za useljenje 2028. godine, a cijena bi se kretala oko 2200 eura po kvadratu. Oporba dio projekta podržava, ali upozorava na model otkupa stanova. Smatraju da bi javni najam trebao imati glavnu ulogu.

"I da se s njima može onda na nekakav dugoročni način raspolagati i stvarati nekakvu ravnotežu dugoročno naravno, ne sad", kaže Tanja Nadrešić, koordinatorica splitskog ogranka stranke Možemo.

Sličnog je stava i stranka Centar. "Poanta je zadržati te stanove dugoročno, da mladi žive do kraja svog život, da se u jednom trenutku to vrati Gradi da može nova mlada obitelj ući. Ako ćeš ti to prodavat, onda ćeš dobit sličan efekt kao POS samo sa odgodom plaćanja", kaže Bojan Ivošević, splitski gradski vijećnik iz Centra.

Prvi korak bit će natječaj za 30 gradskih stanova koji su odmah useljivi. Dok struka i politika važu modele, za mlade Splićane svaka je ovakva vijest slamka spasa u gradu u kojem je vlastiti krov nad glavom postao najteže rješiva jednadžba.