FANOVI ODUŠEVLJENI /

Jamie Oliver stigao u Beograd: 'Ovo je sjajan grad!' Pogledajte kako se družio s obožavateljima

Slavni britanski chef Jamie Oliver stigao je u Beograd, gdje u Food Hangaru ima svoj restoran Jamie’s Pasta Bar, a njegov dolazak izazvao je pravu euforiju među posjetiteljima.

Na snimci se vidi se kako Oliver opušteno komunicira s okupljenima, pozdravlja fanove i smiješi se. U kratkom obraćanju dao je naslutiti koliko ga je atmosfera oduševila, ističući da je energija grada i ljudi – fantastična.

Njegov pristupačan i srdačan nastup dodatno je osvojio publiku, koja ga je dočekala kao pravu zvijezdu.

Mnogi su se okupili kako bi ga vidjeli uživo, fotografirali se i barem nakratko popričali s njim. 

Oliverov dolazak dodatno potvrđuje status Beograda kao sve važnije kulinarske destinacije u regiji. Njegov Jamie’s Pasta Bar već privlači brojne goste, a ovakvi posjeti samo dodatno dižu interes.

Kako se slavni kuhar dužio s obožavateljima u Beogradu pogledajte u videu

14.4.2026.
19:55
Hot.hr
Jamie OliverBeograd
Pogledaj još videa