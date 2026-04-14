Šok za fanove! Stjepan Hauser otkazao sve koncerte: 'Srce mi se slama'

Fotografija koja je u kratkom roku zabrinula tisuće obožavatelja pojavila se na Instagram profilu našeg svjetski poznatog violončelista Stjepana Hausera. Na slici, glazbenik ozbiljnog i sjetnog izraza lica gleda izravno u kameru, noseći bež medicinski ovratnik. Popratna poruka još je dramatičnija: Hauser najavljuje otkazivanje svih koncerata planiranih za 2026. godinu zbog iznenadnih zdravstvenih problema.

'Srce mi se slama dok ovo pišem'

U dugačkoj i emotivnoj objavi, Hauser se obratio svojim "dragim obožavateljima", navodeći kako mu je slomljeno srce što mora otkazati sve nastupe.

" Slama mi se srce što vam moram reći da sam prisiljen otkazati sve koncerte planirane za 2026. godinu zbog zdravstvenog problema koji zahtijeva hitnu pažnju i odmor. Molim vas da znate kako je ovo privremeno stanje i da sam u potpunosti posvećen oporavku.

Ovo nije nešto što sam ikada želio napisati. Istinski sam se veselio povratku na pozornicu i ponovnom dijeljenju tih trenutaka s vama. Toliko je ljubavi, rada i priprema već uloženo u ove nastupe, što ovu odluku čini još težom.

Prema savjetu liječnika, sada moram staviti svoje zdravlje na prvo mjesto kako bih se u potpunosti oporavio i što prije vratio glazbi — i vama.

Svima koji su planirali doći i s nestrpljenjem čekali ove koncerte, iskreno se ispričavam. Ovo je jednako bolno i razočaravajuće za mene kao i za vas.

Hvala vam od srca na razumijevanju, strpljenju i kontinuiranoj podršci. To mi znači više nego što mogu izraziti riječima.

Veselim se što ću vas ponovno vidjeti vrlo uskoro.", stoji u objavi.

Ispod objave odmah su se zaredali komentari zabrinutih obožavatelja iz cijelog svijeta.

"Tvoje zdravlje je važnije od svega, molim te, čuvaj se", "Što se dogodilo?", "Želimo ti brz oporavak", samo su neke od tisuća poruka podrške koje su pristigle.

