Hauser pod pritiskom: Zbog jedne objave otkazani svi nastupi u baltičkim državama

Hrvatski violončelist Stjepan Hauser (39) našao se u središtu kontroverze nakon što su mu otkazani planirani koncerti u baltičkim državama zbog objave na društvenim mrežama.

Ljetni koncert u Vilniusu otkazan je nakon što je Hauser na Instagramu podijelio video u kojem izvodi poznatu rusku pjesmu “Kalinka”. Snimka je dodatno izazvala pozornost jer se u pozadini pojavljuju motivi Moskve i ruske zastave.

Organizatori su potvrdili da su, nakon burnih reakcija dijela javnosti, odlučili otkazati sve njegove nastupe u baltičkim državama, piše LRT. Iz koncertne agencije kratko su poručili kako neće davati dodatne komentare, naglasivši da je odluka donesena na zahtjev umjetnika.

Objava izazvala lavinu kritika

Video koji je Hauser objavio dio je njegova projekta “Music Unites the World”, kroz koji izvodi glazbu iz različitih zemalja. Ipak, upravo je ova objava izazvala niz negativnih reakcija, osobito među ukrajinskim pratiteljima.

Iako je naknadno objavio i izvedbu ukrajinske pjesme, to nije bilo dovoljno da smiri kritike. Kontroverza je dodatno eskalirala nakon najave koncerta u Litvi, gdje je trebao izvesti i lokalnu pjesmu.

Svjetska karijera pod povećalom

Podsjećamo, Stjepan Hauser svjetsku je slavu stekao kao član popularnog dua 2Cellos, nakon čega je uspješno nastavio solo karijeru. Njegovi albumi ostvarili su milijarde preslušavanja, dok su videozapisi prikupili milijarde pregleda.

Tijekom karijere nastupao je u više od 40 zemalja i u prestižnim dvoranama poput londonskog Royal Albert Halla i njujorškog Radio City Music Halla. Surađivao je s brojnim svjetskim zvijezdama, među kojima su Andrea Bocelli, Elton John i Red Hot Chili Peppers, a nastupao je i na Venecijanskom filmskom festivalu te pred papom Franjom.

