Dilera sreli na ulici, odmah im je nešto 'zasmrdjelo': Ovo je sve policija pronašla u stanu u Novom Zagrebu
Foto: PU zagrebačka

Sumnja se da je nabavljao drogu za prepordaju

16.5.2026.
9:14
Dunja Stanković
Zagrebačka policija oduzela je više od jednog kilograma amfetamina pakiranog u paketiće te preko 200 tableta MDMA uz razne druge vrste droga koje je pronašla kod 42-godišnjaka.

U njegovom stanu u Novog Zagreba skrivao je, vagao i prepakiravao amfetamin, konoplju tipa droga, MDMA, gljive psilobicin, LSD te smolu konoplje tipa droga koju je preprodavao, objavila je policija. 

Policajci su muškarca uočili u četvrtak u ulici ispred zgrade. Posumnjali su u moguće protupravno ponašanje te su mu prišli kako bi mu provjerili identitet. 

Policije je tada dragovoljno predao jednu ručno motanu cigaretu s duhanom i konopljom, 6,3 grama amfetamina, sedam tableta MDMA i novac koji je, sumnja se, nabavio preprodajom droge. 

Idućeg je dana u njegovom stanu pronađeno: 

  • 71 paket amfetamina ukupne mase 1.180,5 grama
  • 213 tableta MDMA
  • devet paketa MDMA ukupne mase 35,4 grama
  • 43 doze LSD-a
  • 14 paketa konoplje tipa droga ukupne mase 508,9 grama
  • 5 paketa smole konoplje tipa droga ukupne mase 97,5 grama
  • 19,7 grama gljiva psilobicin
  • tri digitalne vage s tragovima droge te
  • novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.
  • Muškarac je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
