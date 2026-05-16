Dilera sreli na ulici, odmah im je nešto 'zasmrdjelo': Ovo je sve policija pronašla u stanu u Novom Zagrebu
Sumnja se da je nabavljao drogu za prepordaju
Zagrebačka policija oduzela je više od jednog kilograma amfetamina pakiranog u paketiće te preko 200 tableta MDMA uz razne druge vrste droga koje je pronašla kod 42-godišnjaka.
U njegovom stanu u Novog Zagreba skrivao je, vagao i prepakiravao amfetamin, konoplju tipa droga, MDMA, gljive psilobicin, LSD te smolu konoplje tipa droga koju je preprodavao, objavila je policija.
Policajci su muškarca uočili u četvrtak u ulici ispred zgrade. Posumnjali su u moguće protupravno ponašanje te su mu prišli kako bi mu provjerili identitet.
Policije je tada dragovoljno predao jednu ručno motanu cigaretu s duhanom i konopljom, 6,3 grama amfetamina, sedam tableta MDMA i novac koji je, sumnja se, nabavio preprodajom droge.
Idućeg je dana u njegovom stanu pronađeno:
- 71 paket amfetamina ukupne mase 1.180,5 grama
- 213 tableta MDMA
- devet paketa MDMA ukupne mase 35,4 grama
- 43 doze LSD-a
- 14 paketa konoplje tipa droga ukupne mase 508,9 grama
- 5 paketa smole konoplje tipa droga ukupne mase 97,5 grama
- 19,7 grama gljiva psilobicin
- tri digitalne vage s tragovima droge te
- novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.
- Muškarac je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.