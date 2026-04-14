Nicole Kidman iznenadila! Želi postati doula za smrt: Znate li što to znači?

Holivudska zvijezda Nicole Kidman otkrila je da razmišlja o novom, nesvakidašnjem životnom pozivu – želi se educirati kako bi postala “death doula”, (doula smrti) odnosno osoba koja pruža podršku ljudima u posljednjim trenucima života.

Ovu je vijest podijelila tijekom gostovanja na Sveučilištu u San Franciscu u sklopu Silk Speaker Series događanja.

Želja za pomaganjem u najtežim trenucima

Poznata glumica, danas u 50-ima, priznala je kako njezina odluka “možda zvuči pomalo neobično”, no istaknula je snažnu potrebu da pomaže drugima u posljednjim tjednima života.

“Želim se razvijati i širiti svoje horizonte. Želim postati doula smrti”, rekla je Kidman.

Doula smrti je ne-medicinski stručnjak koji pruža holističku, emocionalnu, duhovnu i praktičnu podršku teško bolesnim osobama i njihovim obiteljima.

Osobno iskustvo koje je promijenilo pogled

Inspiraciju za ovu odluku glumica je pronašla u vlastitom iskustvu, posebno tijekom posljednjih dana svoje majke, Janelle Kidman, koja je preminula u rujnu 2024. godine.

Kidman je istaknula kako je njezin otac, Antony Kidman, bio snažno uključen u palijativnu skrb, što je dodatno utjecalo na njezin pogled na brigu o ljudima na kraju života.

“Postoje doule za porod, a nedavno sam saznala i za doule za smrt. Kada je moja majka umirala, bila je usamljena, a obitelj može pružiti samo određenu razinu podrške”, objasnila je.

Zbog brojnih obiteljskih i poslovnih obveza, ona i njezina sestra nisu mogle provoditi dovoljno vremena s majkom, pa su angažirale death doulu.

“Tada sam pomislila: voljela bih da postoje ljudi koji mogu biti tu, nepristrano, i pružiti utjehu i brigu”, rekla je glumica.

Važnost brige – na početku i na kraju života

Kidman smatra kako je jednako važno pružiti podršku ljudima pri rođenju i pri kraju života.

“Smatram da je izuzetno važno imati brigu na zemlji – i na početku i na kraju”, naglasila je.

Glumica se osvrnula i na riječi svog oca, koji joj je prije smrti 2014. godine dao važan životni savjet. Na pitanje o smislu života, odgovorio joj je:

“Brinuti se o mlađoj generaciji – djeci.”

Prisjetila se i ranijeg savjeta:

“Rekao mi je da moram imati snagu i upornost. Neću uvijek biti najpametnija osoba u prostoriji, pa moram koristiti snalažljivost.”

Snaga kroz izazove

Tijekom razgovora, Kidman je istaknula kako ju je život naučio važnim lekcijama kroz teška razdoblja.

“Ponekad moraš podnijeti udarce – i to je u redu. To je tvoj život i ti ga definiraš. Koga briga što drugi misle? Nemoj davati svoju moć drugima. Oni nemaju pravo definirati te.”

Ljubav prema obrazovanju

Na kraju je objasnila i zašto joj je važno govoriti upravo na sveučilištu:

“Kći sam akademika, zato sam ovdje – promičem obrazovanje. To mi jako puno znači.”

Ova nova ambicija Nicole Kidman pokazuje njezinu želju za osobnim rastom, ali i duboku empatiju prema drugima – osobito u trenucima kada je podrška najpotrebnija.

