Keith Urban nakon razvoda od Nicole Kidman pjeva po kruzerima: 'Treba platiti račune'

Glazbenik Keith Urban navodno je prihvatio novi, skromniji poslovni angažman kako bi lakše pokrio troškove nakon razvoda od glumice Nicole Kidman. Country zvijezda nastupila je na luksuznom glazbenom krstarenju Top Shelf Country Cruise, koje je od 27. veljače do 6. ožujka plovilo od Floride do Bahama, piše Page Six.

Izvor blizak pjevaču za časopis New Idea tvrdi kako takav tip nastupa možda nije bio njegov prvi izbor, ali mu je u ovom trenutku dobrodošao.

“Kruzeri nisu baš posao iz snova, ali plaćaju račune – a Keithu daju nešto na što se može fokusirati”, rekao je anonimni izvor.

Angažman koji bi prije odbio

Isti izvor tvrdi kako Urban tijekom braka s Nicole Kidman vjerojatno ne bi prihvatio ovakav posao. “To je vrsta angažmana na koju bi Keith nekad gledao s visoka dok je bio u braku s Nicole. Sada se trudi ostati zaposlen i aktivan nakon što je razvod finaliziran”, navodi se.

Urban, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 75 milijuna dolara, prema riječima prijatelja, mogao bi osjetiti financijski pritisak zbog troškova razvoda i odvjetnika. Nicole Kidman, s druge strane, raspolaže imovinom koja se procjenjuje na oko 250 milijuna dolara.

Kraj 19-godišnjeg braka

Urban i Kidman razišli su se nakon 19 godina braka. Par, oboje u dobi od 58 godina, odlučio je krenuti svatko svojim putem, a izvori bliski obitelji tvrde da je glumica pokušavala spasiti odnos prije konačne odluke o razvodu.

“Ponekad veze jednostavno dođu do svog kraja”, rekao je tada jedan od upućenih, dodajući kako Kidman “nije željela razdvajanje i nadala se da će uspjeti popraviti stvari”.

Već dan nakon što je vijest o prekidu postala javna, glumica je službeno podnijela zahtjev za razvod, navodeći “nepomirljive razlike” kao razlog raspada braka.

Dogovor oko djece i financija

Razvod je zaključen u siječnju, a bivši supružnici odrekli su se prava na alimentaciju i bračnu potporu. Sud je odobrio da Nicole Kidman bude primarni roditelj s kojim će živjeti njihove dvije kćeri, 17-godišnja Sunday Rose i 14-godišnja Faith Margaret.

Unatoč razvodu, Kidman je nedavno dala naslutiti kako između nje i Urbana nema neprijateljstva. U intervjuu za Variety kratko je komentirala situaciju riječima: “Mi smo obitelj i to ćemo uvijek biti.”

Novi fokus nakon teškog razdoblja

Za Keitha Urbana, koji je desetljećima jedan od najpoznatijih country glazbenika, angažman na glazbenom krstarenju predstavlja način da ostane profesionalno aktivan i skrene misli s privatnih problema. Iako takvi nastupi možda nemaju isti prestiž kao velike koncertne turneje, za pjevača su, prema riječima bliskih izvora, trenutno praktičan i dobrodošao izvor prihoda, ali i prilika da se ponovno usredotoči na glazbu i publiku.

