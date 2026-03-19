SAMI SE OTKRILI /

Novi holivudski par: Šuška se da je Nicole Kidman u vezi sa zvijezdom serije 'Mentalist'

Novi holivudski par: Šuška se da je Nicole Kidman u vezi sa zvijezdom serije 'Mentalist'
Foto: Todd Williamson/Getty images/Profimedia

Australska glumica Nicole Kidman i australski glumac Simon Baker, kojeg mnogi znaju po kultnoj ulozi iz serije 'Mentalist', mnoge su naveli da pomisle da su se ljubavno zbližili

Iako mnogi misle da se holivudska glumica Nicole Kidman još uvijek oporavlja od rastave nakon 19 godina braka, u javnosti su se sada pojavile fotografije koje otkrivaju da je Kidman nastavila dalje i brže no što smo očekivali.

Povrijeđena nagađanjima da je Keith Urban u braku bio nevjeran, plavokosa je glumica na njujoršku premijeru serije "Scarpetta" stigla u društvu glumca Simona Bakera s kojim je kasnije pozirala ne skrivajući prisnost i osjećaje dragosti.

Pozirajući fotografima, Kidman i glumac iz serije "Mentalist" držali su se za ruke, što je potaknulo mnoge da pomisle kako među glumcima iz Australije postoji i nešto više od dobrih odnosa sa seta

O spornim fotografijama oglasio se čak i izvor blizak Keithu Urbanu, bivšem suprugu lijepe glumice.

Kako je izvor otkrio za Woman's Day, Keith Urban je shrvan zbog tračeva o novoj romansi bivše ljubavi: "Vidjeti Nicole i Simona kako se drže za ruke je kao vidjeti svog najboljeg prijatelja sa svojom damom i to ga je povrijedilo. Znao je da je prirodno da je Simon pronađe, i bio je tu za Naomi Watts nakon njenog razvoda od Leva Schreibera."

Komentirajući svoj odnos s glumcem iz "Mentalista", Kidman je ranije otkrila da je Bakera natjerala da joj se pridruži u snimanju ove serije, no to nije prvi put da su surađivali.

Zajedno su radili i 2022. kada su igrali bračni par u seriji "Roar".

"Nije mi bilo čudno. Često smo se ljubili u obraz i grlili. Čak smo živjeli u istoj kući. Znaš, žena s kojom sam odrastala bila je dugo udata za njega, 29 godina, tako da smo ista osoba", komentirala je tada Kidman referirajući se na Simonov propali brak s australijskom glumicom Rebeccom Rigg.

