Novi holivudski par: Šuška se da je Nicole Kidman u vezi sa zvijezdom serije 'Mentalist'

Iako mnogi misle da se holivudska glumica Nicole Kidman još uvijek oporavlja od rastave nakon 19 godina braka, u javnosti su se sada pojavile fotografije koje otkrivaju da je Kidman nastavila dalje i brže no što smo očekivali.

Povrijeđena nagađanjima da je Keith Urban u braku bio nevjeran, plavokosa je glumica na njujoršku premijeru serije "Scarpetta" stigla u društvu glumca Simona Bakera s kojim je kasnije pozirala ne skrivajući prisnost i osjećaje dragosti.

Pozirajući fotografima, Kidman i glumac iz serije "Mentalist" držali su se za ruke, što je potaknulo mnoge da pomisle kako među glumcima iz Australije postoji i nešto više od dobrih odnosa sa seta.

O spornim fotografijama oglasio se čak i izvor blizak Keithu Urbanu, bivšem suprugu lijepe glumice.

Kako je izvor otkrio za Woman's Day, Keith Urban je shrvan zbog tračeva o novoj romansi bivše ljubavi: "Vidjeti Nicole i Simona kako se drže za ruke je kao vidjeti svog najboljeg prijatelja sa svojom damom i to ga je povrijedilo. Znao je da je prirodno da je Simon pronađe, i bio je tu za Naomi Watts nakon njenog razvoda od Leva Schreibera."

Komentirajući svoj odnos s glumcem iz "Mentalista", Kidman je ranije otkrila da je Bakera natjerala da joj se pridruži u snimanju ove serije, no to nije prvi put da su surađivali.

Zajedno su radili i 2022. kada su igrali bračni par u seriji "Roar".

"Nije mi bilo čudno. Često smo se ljubili u obraz i grlili. Čak smo živjeli u istoj kući. Znaš, žena s kojom sam odrastala bila je dugo udata za njega, 29 godina, tako da smo ista osoba", komentirala je tada Kidman referirajući se na Simonov propali brak s australijskom glumicom Rebeccom Rigg.

POGLEDAJTE VIDEO: U Njemačkoj 'maznuli' 15 tona gumenih bombona, u Italiji jednako toliko kave. Nije to sve