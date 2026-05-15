EPILOG SLUČAJA U ZLATARU /

Žena (55) u Zagorju uzimala novac za dvoje nemoćnih. Oni umrli, a ona mora u zatvor

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/Ilustracija

Optuženica je proglašena krivom što je, svjesna da ne ispunjava minimalne zahtjeve potrebne za adekvatnu skrb, primila na smještaj uz novčane naknade dvije osobe izrazito lošeg zdravstvenog stanja

15.5.2026.
13:25
Hina
Nakon odbijanja žalbe na prvostupanjsku presudu, 55-godišnjakinji s područja Krapinsko-zagorske županije potvrđena je jedinstvena kazna zatvora od godine i šest mjeseci zbog napuštanja dviju nemoćnih osoba koje su preminule zbog neadekvatne medicinske skrbi, njege i nadzora.  

Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH), optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Zlataru teretila je 55-godišnjakinju za dva kaznena djela napuštanja nemoćne osobe.

Primala novčane naknade

Optuženica je proglašena krivom što je tijekom svibnja 2020. i u razdoblju od travnja do srpnja 2021., svjesna da ne ispunjava minimalne zahtjeve potrebne za adekvatnu skrb osoba narušenog zdravlja, primila na smještaj uz novčane naknade dvije osobe izrazito lošeg zdravstvenog stanja.

Potom je, prema optužnici, istima propustila osigurati adekvatnu medicinsku skrb, njegu i nadzor, uslijed čega je kod jedne osobe došlo do daljnjeg pogoršanja zdravstvenog stanja koje je dovelo do njezine smrti, dok je druga osoba uslijed demencije napustila objekt u kojem se nalazila te je preminula.

