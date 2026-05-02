Hoće li teško bolesni Ratko Mladić napustiti zatvor? Žrtve ogorčene: 'Bruka i sramota ako se to dogodi'

Odvjetnici osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića službeno su od UN-ovog suda u Haagu zatražili njegovo puštanje iz zatvora zbog teškog zdravstvenog stanja i - kako tvrde - visoke mogućnosti skore smrti. Njegovi odvjetnici navode da je već dulje vrijeme nepokretan te da je nedavno pretrpio još jedan moždani udar, nakon kojeg jedva govori. Traže njegovo premještanje u bolnicu, potencijalno u Srbiji.

Mladić ima 84 godina, bivši je zapovjednik Vojske Republike Srpske koji služi doživotnu kaznu za genocid i ratne zločine, uključujući masakr u Srebrenici i opsadu Sarajeva.

Sa Suda su za RTL potvrdili primanje zahtjeva, a već su i zatražili neovisnu medicinsku procjenu prije donošenja odluke. Puštanju ratnog zločinca na slobodu snažno se protive udruge žrtava.

"Genocid je izvršen, on se ne može umanjiti. Ukoliko se desi da bude Mladić na slobodi onda ništa više nije ljudskog dostojanstva vrijedno. Bruka i sramota", kazala je Kada Hotić, potpredsjednica Udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa