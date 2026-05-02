Požega prepuna mladih! Ovi prizori ostavljaju bez riječi: Čak 12 tisuća glasova u pjesmi i molitvi

Požega je u ovim trenucima u znaku tisuća mladih koji su stigli na 13. Susret hrvatske katoličke mladeži. Organizatori vjeruju da je stiglo oko 12 tisuća mladih iz cijele Hrvatske i inozemstva, prije svega BIH i hrvatskih katoličkih misija diljem Europe, zbog čega je angažirano i mnoštvo volontera. Prvi ovakav susret organiziran je u Splitu prije točno 30 godina, a dvodnevno okupljanje u Požegi odvija se pod geslom: "Ja sam trs, vi loze".

"To je nešto posebno jer vidjeti ovdje 12 tisuća ljudi je prelijep osjećaj - hodati kroz ulice, pjevati, zabavljat se, predstavljat ono što smo mi. Jednostavno je prelijepo", rekla je Franka iz Žepče, a Marija Magdalena je nadodala: "Ovako kroz društvo, druženje i zabavu, nekako se više približimo vjeri. Imat ćemo misu kasnije, imat ćemo je i sutra. Nije to neki pregust program, ali opet kroz zabavu i druženje se na neki način približimo vjeri i molitvi."

U tijeku je središnje okupljanje - velika misa koja traje od 17 do 19 sati. Nije ovo tradicionalno katoličko okupljanje kako bi mogli zamislili. Od jutra tamburaši, plesalo se kolo, a večeras mlade čeka koncert i noć druženja.

Don Ljevak: 'Lijepo je biti dio naroda koji je okupljen oko Krista'

RTL Danas razgovarao je s donom Goranom Levakom iz Župe Gospe od Mora u Puli o tome što jedan ovakav susret mladih predstavlja.

Doveli ste čak 60 mladih iz Pule - kako biste opisali te mlade ljude koje ste danas doveli?

"Opisao bih ih kao one koji su tražitelji istine, radosti i zajedništva. U tolikom mnoštvu mladi dokazuju da čeznu za susretom. Mi ih često kritiziramo da su na društvenim mrežama, ali ovaj događaj pokazuje koliko je njima važno uživo se susresti, radovati se, slaviti Boga, stvarati nova poznanstva i biti učvršćeni u vjeri - to je nešto predivno za njihov život."

Kažete učvršćeni u vjeri - što biste možda poručili onima koji to nisu? Zašto bi jedan ovakav vikend druženja, s čak 12 tisuća mladih ljudi, možda mogao probuditi nešto u njima?

"Zasigurno svjedočanstvo drugih, kada vide toliku radost drugima na licima ovih mladih ljudi i čežnju u srcu da istinski traže Boga i žele isto otkriti svoj životni poziv, ohrabrenje za svakog čovjeka, vide toliko zajedništvo, mir ovim ulicama ovog divnog grada u pjesmi i molitvi - predivno. Vjerujem da svako srce biva ganuto i učvršćeno od ovog događaja."

Vi imate puno iskustva u susretima s mladima - kako se čovjek osjeća nakon jednog ovakvog vikenda?

"Imam. Već kao mladić sam pohađao ovaj susret. Uvijek su bili jedan događaj vjere gdje sam i sam bio učvršćen u tome da sam neizmjerno ljubljen od Krista i da je lijepo biti u katoličkoj crkvi, da je lijepo biti dio ovog naroda i nade za ovo društvo, u ovim nemirnim vremenima, koji su okupljeni oko Krista uskrsnuloga našega Gospodina."