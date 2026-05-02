Svijet na rubu utrke u naoružanju! Potrošeno rekordnih 2.887 milijardi dolara: Tko se sprema za što?

ŠOKANTNE BROJKE /

Zbog opće nesigurnosti i geopolitičkih napetosti cijeli se svijet ubrzano naoružava, a cifre koje se troše na oružje su rekordne.

U prošloj godini, na razini svih zemalja, potrošeno je ukupno 2 887 milijardi dolara na vojne zrakoplove, rakete, tenkove i drugo oružje. Podaci su to Međunarodnog instituta za mirovna istraživanja u Stockholmu.

U naoružavanje i dalje najviše ulažu SAD-a (854 milijarde dolara), Kina (336 milijardi dolara) i Rusija (190 milijardi dolara), ali s ulaganjem od 114 milijardi dolara Njemačka je pretekla Ujedinjeno Kraljevstvo i izbila na četvrto mjesto na svijetu te prvo u Europi.

Ako pogledamo i druge europske zemlje zaključuje se da se Europa naoružava nikad brže od Hladnog rata. Posljedica je to pritiska Trumpa na članice NATO-a s novim ciljem izdvajanja od pet posto BDP-a za obranu.

Među vodećim silama Njemačkom, Britanijom i Francuskom tu je očekivano i Ukrajina koja se brani od ruske agresije, a pojedine države bilježe skokove izdvajanja i do 50 posto. Poput Španjolske koja je dosegnula prvi put od prošlog stoljeća cilj od dva posto izdvajanja BDP-a za obranu.