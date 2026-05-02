Šok na stazi u Mađarskoj: Motor poletio dva metra u zrak nakon stravičnog pada!

teško proklizavanje /

Težak pad obilježio je prvu utrku u Mađarskoj, a dramatičan trenutak posebno je privukao pozornost gledatelja. U incidentu koji se dogodio već u drugom krugu, točnije u osmom zavoju, talijanski vozač Lorenzo Baldassarri izgubio je kontrolu nad motociklom i završio na tlu.

Uslijed proklizavanja došlo je do naglog izlijetanja, pri čemu je motocikl gotovo dva metra poletio u zrak, ostavljajući dojam iznimno opasne situacije. Kamere su odmah zabilježile Baldassarrija koji je, vidno potresen, ostao na zemlji, no ubrzo je ustao i pokazao da nije teže ozlijeđen.

Talijanski vozač, koji se ove sezone vratio u WorldSBK nakon dvogodišnje pauze te nastupa za momčad GoEleven na Ducati Panigale V4 R, kasnije je snimljen i u garaži svoje ekipe, što je dodatno umirilo njegove navijače.

Unatoč dramatičnom početku, natjecateljski vikend u Mađarskoj se nastavlja.