Bulega na pragu povijesti: Može li ga itko zaustaviti?

Karavana Svjetskog Superbike prvenstva ovog se vikenda vraća u Mađarsku, na modernu stazu Balaton Park. Nakon prve tri dominantne runde sezone, sva su svjetla uperena u jednog čovjeka - Nicolòa Bulegu. Talijanski vozač tvorničke Ducati momčadi nalazi se u nevjerojatnoj formi i na obalama Balatonskog jezera ima priliku ispisati nove stranice povijesti ovog sporta.

"Beluga" lovi apsolutni rekord

Nicolò Bulega, poznat pod nadimkom "Beluga", u Mađarsku stiže s perfektnim učinkom. Pobijedio je u svih devet utrka održanih ove sezone, no njegov pobjednički niz traje još od prošle godine. S ukupno 13 uzastopnih pobjeda, Bulega je izjednačio apsolutni rekord Svjetskog Superbike prvenstva koji je postavio Toprak Razgatlioglu.

Pobjeda u prvoj subotnjoj utrci bila bi njegova četrnaesta u nizu, čime bi postao samostalni rekorder i zacementirao svoj status fenomena. No, to nije jedini rekord koji lovi. Ako pobijedi u dvije od tri utrke ovog vikenda, izjednačit će se s legendarnim Colinom Edwardsom na desetom mjestu vječne ljestvice pobjednika s 31 pobjedom. Talijan je već sada vozač koji je najbrže stigao do 29 pobjeda, za što su mu trebale samo 81 utrka.

Petorka koja prijeti prekinuti dominaciju

Iako se Bulegina dominacija čini nezaustavljivom, krug glavnih favorita za pobjedu u Mađarskoj broji barem pet imena. Najnovije vijesti sa staze potvrđuju da izazov neće izostati. Najveća prijetnja mogla bi doći iz vlastite garaže, jer je momčadski kolega Iker Lecuona (Aruba.it Racing - Ducati) pokazao zavidnu brzinu. Španjolac je, unatoč bolesti dan ranije, nadmašio Bulegu u obje sesije slobodnih treninga u petak i završio kao najbrži.

Unatoč sjajnoj formi, Lecuona ostaje skroman. "Jedan sam od favorita, da, ali ne i glavni favorit", izjavio je, svjestan Bulegine nevjerojatne konzistentnosti. "Istina je da sam malo brži od Nicolòa, ili barem sličan, što je dobar korak naprijed. Došli smo na četvrtu rundu i tu sam, u borbi."

Među vozačima koji bi mogli pomrsiti račune Ducatijevom dvojcu ističe se Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), koji je prošle godine ovdje ostvario dvostruko postolje i u Mađarsku stiže nakon tri uzastopna treća mjesta u Assenu. Ne treba otpisati ni vodeće vozače izvan Ducatijevog tabora. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) kao vodeći vozač BMW-a i Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), koji brani boje Kawasakija, dijele četvrto mjesto u poretku i dokazali su da se mogu boriti za najviše pozicije.

Zahtjevna staza kao dodatni izazov

Staza Balaton Park, koja je debitirala u kalendaru prošle sezone, predstavlja jedinstven izazov. S deset lijevih i šest desnih zavoja, opisuju je kao "stop-and-go" stazu s puno naglih kočenja i ubrzanja. Proizvođač kočnica Brembo ocijenio ju je kao izrazito zahtjevnu za kočioni sustav, posebno u prvom zavoju gdje vozači usporavaju s 272 na svega 56 km/h u manje od pet sekundi.

Trenutni poredak u prvenstvu:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) - 186 bodova

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) - 117 bodova

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) - 82 boda

4. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) - 69 bodova

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) - 69 bodova

Raspored vikenda

Program na stazi Balaton Park počinje u subotu, 2. svibnja. Tissot Superpole na rasporedu je u 11:15, a prva utrka (Race 1) u 15:30. Nedjeljni raspored nastavlja se Tissot Superpole utrkom u 11:10, a trkaći vikend završava drugom utrkom (Race 2) u 15:30.

