SUPERBIKE /

Bliži se povijesna utrka, svi se pitaju hoće li jedan vozač izdržati pritisak

Za Formulu 1 ovoga vikenda zagrijat će vas četvrta postaja Svjetskog Superbike prvenstva. U subotu i nedjelju smo u Mađarskoj na Balaton ringu, a vi ćete sve moći pratiti uživo na Voyo. Talijan Nicolo Bulega na svojem Ducatiju ima priliku ispisati povijest i postati prvi vozač koji je upisao četrnaest uzastopnih pobjeda. U subotu vas čekaju kvalifikacije i prva utrka, dok u nedjelju pratite sprint i drugu utrku.

Može li Bulega izdržati pritisak? Pitali smo našeg stručnog komentatora i višestrukog prvaka Hrvatske Luku Nerva. U videu pogledajte što je odgovorio.

30.4.2026.
20:53
RTL Danas
Superbike
