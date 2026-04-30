Bliži se povijesna utrka, svi se pitaju hoće li jedan vozač izdržati pritisak

Superbike stiže u naše susjedstvo: Evo gdje i kada gledati spektakularne utrke
Za Formulu 1 ovoga vikenda zagrijat će vas četvrta postaja Svjetskog Superbike prvenstva. U subotu i nedjelju smo u Mađarskoj na Balaton ringu, a vi ćete sve moći pratiti uživo na Voyo. Talijan Nicolo Bulega na svojem Ducatiju ima priliku ispisati povijest i postati prvi vozač koji je upisao četrnaest uzastopnih pobjeda. U subotu vas čekaju kvalifikacije i prva utrka, dok u nedjelju pratite sprint i drugu utrku.
Može li Bulega izdržati pritisak? Pitali smo našeg stručnog komentatora i višestrukog prvaka Hrvatske Luku Nerva. U videu pogledajte što je odgovorio.