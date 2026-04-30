Direkt doznaje tko uvodi 'antipepeljuga' dozvole za SP: 'Radit će dok god traju utakmice'

Ako neki kafić ima dozvolu za rad do ponoći, a račun izda u 00.15 sati, porezni inspektori zbog toga ga neće kazniti – potvrđeno je iz Porezne uprave za RTL Direkt. Takva će praksa, barem tijekom Svjetskog prvenstva, biti tolerirana. No ključna stvar ipak nisu inspektori, nego dozvole za produženi rad koje izdaju gradovi i općine.

Ugostitelji ne skrivaju da bi priliku za produženo radno vrijeme objeručke prihvatili. "Pa naravno da bi. Mislim da bi svaki ugostitelj volio raditi ako dobije dozvolu, iako mislim da će ih dosta raditi i ako ne dobije dozvolu", kaže Hrvoje, vlasnik jednog ugostiteljskog objekta.

Poseban izazov bit će terase jer će se utakmice masovno pratiti na otvorenom. A to znači dodatnu buku, navijanje i potencijalne pritužbe susjeda. "Pa susjedi će morati sve prihvatiti", kroz smijeh poručuje isti ugostitelj na pitanje hoće li stanari morati stavljati čepiće u uši.

Manji gradovi već dali zeleno svjetlo

Hrvatska mora pobijediti, lokalni čelnici odobriti – još ne znamo kako će velika četvorka regulirati dozvole – ali u Direktu eto oni mali bacaju rukavicu. Nema 'Pepeljuga' scenarija da se u ponoć mora doma, nema prohibicije.

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec kaže da će svi ugostitelji koji podnesu zahtjev dobiti odobrenje za dulji rad.

“Mi smo se odlučili svim kafićima koji podnesu zahtjev to odobriti”, kaže. Na pitanje vrijedi li to i za terase, odgovara: "Vrijedi za terase, vrijedi za sve."

Sličnu odluku najavio je i sinjski gradonačelnik Miro Bulj. "Donijet ću odluku da u gradu Sinju tijekom svjetskog prvenstva u nogometu u Sjedinjenim Američkim Državama bude produženo radno vrijeme dokle god traju utakmice, a znamo da će to biti i u kasnim i ranim satima. Zato vas pozivam sve u grad Sinj." Više doznajte u priči Ivana Skorina.