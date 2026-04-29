Družili smo se s grupom Lelek prije odlaska u Beč: Jesu li spremne za Eurosong?

USKORO KREĆE

Za nešto manje od dva tjedna počinje glazbeno natjecanje Eurosong. Hrvatsku će predstavljati grupa Lelek s pjesmom Andromeda.

Druženje s djevojkama iz skupine koju neki nazivaju i etno-pop senzacijom, prije odlaska u Beč gdje se ove godine održava natjecanje, organiziralo je Austrijsko veleposlanstvo u Zagrebu.

Djevojke, koje su posljednjih tjedana naporno vježbale kako bi našu zemlju čim bolje predstavile, na ovom su veselom okupljanju naravno i zapjevale. Više pogledajte u videu.