Zoran otkrio trik za savršen prvomajski roštilj: 'Kad se piva zmućka, dobije onu pravu koricu'

Dok će se za Praznik rada na mnogim mjestima kuhati grah za veća okupljanja, u većini obitelji glavna zvijezda blagdanskog stola bit će – roštilj. Ćevapi, ražnjići, carsko i piletina već su spremni u mesnicama, a prodavači kažu da se kupci tradicionalno u nabavu upuštaju u posljednji trenutak.

Na zagrebačkoj Trešnjevačkoj tržnici užurbano se priprema za pojačanu potražnju uoči Praznika rada. Miris mariniranog mesa već se širi mesnicama, a prodavači poručuju – mesa neće nedostajati.

„Čeka se zadnji trenutak, međutim mi smo spremni. Jučer smo namarinirali sve što trebamo da meso omekša, dobije bolju konzistenciju, boju i bolja organoleptička svojstva“, kaže mesar Josip Babok. Dodaje kako će za četvrtak pripremiti najmanje dvostruko više mesa nego inače. „Sigurno dva puta više“, ističe.

Što se traži?

Ćevapi su klasik, ali traži se i piletina I dok su ćevapi i pljeskavice mnogima prvi izbor, sve je više kupaca koji se odlučuju i za piletinu. „Traže se krila, batačići, ali najviše otkošteni batak, zabatak i file“, kaže prodavačica u trgovini peradi Dušanka Patajac.

Na pitanje o cijenama, odgovara kako većih promjena nije bilo. „Već dugo kod nas su iste cijene“, kaže.

Kupci, čini se, ovih dana manje pitaju koliko što stoji, a više razmišljaju o tome tko će biti glavni majstor uz vatru. „Sigurno će biti roštilj, to je neka tradicija“, kaže Sven kroz smijeh, priznajući da će za pripremu ipak biti zadužen njegov otac. „Tata će biti majstor roštilja kao i uvijek.“

Marin je planove već složio: „Idemo na more, u Pag, na roštilj, uživanje i chillanje.“ Bez obzira peče li se u dvorištu, vikendici ili na obali, jedno je sigurno – Prvi maj teško je zamisliti bez mirisa mesa s gradela.

Male tajne velikih majstora roštilja

Iskusni roštilj-majstori imaju i male trikove za bolji okus. „Treba ga uvijek malo pošpricati pivom. Kad se piva zmućka, dobije onu pravu hrskavu koricu“, otkriva Zoran.

A oni koji su godinama bili zaduženi za pečenje, sada s veseljem prepuštaju posao mlađima. „Imam zeta i kćer, oni će to raditi“, kaže Barica. Na pitanje ima li kakvih posebnih želja što bi najradije jela s roštilja, samo odmahuje rukom: „Meni je sve dobro. Ja ništa ne prigovaram“, smije se.

Dok se meso peče, pažljivo ga promatraju i oni najstrpljiviji članovi društva – kućni ljubimci. „Nadam se da će i on dobiti nešto“, kaže Luiza gledajući svog psa Rikija koji ne skida pogled s roštilja. A bilo je i onih koji proslavu nisu željeli odgađati do službenog praznika. Roštilj se na Trešnjevci zapalio već danas, jer – kako kažu građani – za dobro društvo i fini zalogaj nikad nije prerano.