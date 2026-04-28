Praznik rada uz roštilj: Kako složiti savršen BBQ bez prevelikog troška

Praznik rada, sunce, ekipa i miris roštilja koji se širi kvartom, malo što tako jasno označava početak sezone druženja na otvorenom. Dobar roštilj nije stvar luksuza ni kompliciranih recepata, nego nekoliko pametnih trikova i pravog odabira namirnica.

Već tradicionalno, Praznik rada savršena je prigoda za okupljanje uz roštilj, a sve što vam treba, od kvalitetnog mesa i svježeg povrća pa do tekućine za potpalu, pronašli smo u katalogu trgovačkog lanca Eurospin koji vrijedi od 29. travnja do 5. svibnja.

BBQ klasici bez kojih nema pravog roštilja

U novoj ponudi posebno se ističu BBQ klasici bez kojih gotovo da i nema pravog roštilja, i to po vrlo povoljnim cijenama. U Eurospin mesnici čekaju vas Ćevapčići od miješanog mesa u pakiranju od jednog kilograma po cijeni od 4,79 eura, Pileći file od prsa koji je sada snižen za 34 posto i stoji 4,99 eura po kilogramu, kao i Kranjske kobasice robne marke Meat Apetit! u pakiranju od 320 grama po cijeni od samo 2,09 eura.

Za one koji žele podići roštilj na višu razinu, tu su i specijaliteti brenda Il Braciere. Ljubitelji burgera mogu pronaći juneći Burger u pakiranju od četiri komada (600 g) po cijeni od 8,89 eura, dok burger Angus u istom pakiranju stoji svega 9,49 eura.

Ponuda mesa brenda Il Braciere posebno je bogata pa su tu i Kobasice servelade u velikom pakiranju od 1 kg za 6,99 eura, Debrecinka kobasica odnosno pikantna kobasica (640 g) po cijeni od 5,39 eura te bijela ili dimljena mini kobasica u pakiranju od 440 grama za 4,49 eura. Dio asortimana dostupan je u ograničenim količinama, stoga se isplati reagirati na vrijeme.

Za potpuni BBQ doživljaj tu su i Sporo kuhana rebarca (550 g) za 6,99 eura te Slanina za pečenje (300 g) za svega 3,49 eura, a odličan dodatak tradicionalnom mesnom izboru može biti i Il Braciere Sir za roštilj 2 x 100 grama po cijeni od 2,59 eura.

Umaci, začini i dodaci koji rade razliku

Kada je riječ o roštilju, upravo detalji često čine najveću razliku, a to zna i Eurospin pa je u ponudu uvrstio i odličan izbor BBQ umaka koji iz svakog jela izvlače maksimum okusa. Ajvar Premium blagi ili ljuti, bez kojeg je gotovo nemoguće zamisliti pravi roštilj, marke Il Braciere, dostupan je po cijeni od 2,79 eura za 290 grama.

Novi katalog donosi i veliki izbor umaka i začina idealnih za roštilj povodom Praznika rada. Tu je Il Braciere začin Maslinovo ulje i feferoni za 3,99 eura (250 ml), vrlo ukusni Umak salsa dip sir (310 g) po cijeni od 1,49 eura te Umak burger salsa za 1,79 eura (420 ml).

Od ostalih namirnica za dobar roštilj, tu su i Il Braciere Kruh za bruschette za 1,69 eura u pakiranju od 500 grama te Pecivo za hamburger od šest komada po cijeni od 0,89 eura u pakiranju od 300 grama.

Povrće s roštilja i desert kao bonus iznenađenje

Naravno, tu je i izvrstan izbor povrća. Rajčice cherry po cijeni od 2,29 eura u pakiranju od 500 grama, paprike tri boje čija je cijena snižena za 33 posto i stoji 1,79 eura za 500 grama, kao i šparoge, također snižene za 33 posto, koje možete kupiti za 3,19 eura.

Povrće možete iskoristiti za pripremu osvježavajućih salata koje su savršen prilog svakom roštilju, ali i za ražnjiće te druge grill vege specijalitete. A bonus ideja? Desert s roštilja. Da, i to postoji. Il Braciere Sljezovi kolačići u pakiranju od 300 grama po cijeni od 1,69 eura posebno će razveseliti najmlađe.

Za potpuni doživljaj druženja na otvorenom, novi katalog donosi i sve ono što često zaboravimo kupiti na vrijeme. Tu su Troslojne salvete (100 komada) po cijeni od 2,99 eura, Drveni ugljen od 5 kg za 5,99 eura, Tekućina za potpalu ugljena (1 l) za 3,49 eura te Briketi od 4 kg po cijeni od 4,69 eura.

U Eurospin katalogu je istaknut i izvrstan izbor sokova i piva koji savršeno idu uz roštilj, a ne opterećuju budžet. Primjerice, gazirano piće Zero više vrsta dostupno je po cijeni od 0,69 eura za 1 litru, dok Best Braü pivo lager u pakiranju 8 x 500 ml stoji super povoljnih 5,19 eura.

Uz proizvode za posebne prilike, kao što je roštilj povodom Praznika rada, aktualni Eurospin katalog donosi i niz kvalitetnih namirnica po super povoljnim cijenama koje se lako uklapaju u tjedni jelovnik.

Namirnice po super cijeni za BBQ... Ali i sve što vam treba svaki dan

Od osnovnih namirnica za kuhanje, preko mliječnih proizvoda i pekarskih artikala, do gotovih rješenja za dane kada nemamo vremena ili inspiracije, ponuda je osmišljena tako da olakša planiranje bez dodatnog opterećenja za budžet.

Na odjelu Delikatesa pronašli smo Suhu pancetu koja je na sniženju 31 posto i sada stoji 1,09 eura za 100 grama, tu je i Pureća šunka po cijeni od 1,05 eura za 100 grama, te Sir Parmigiano Reggiano 15 mjeseci s cijenom od 2,29 eura za 100 grama.

Odličan je i izbor ledenih deserata, primjerice Sladoled 4 okusa više vrsta, brenda Dolciando, čija je cijena snižena 35 posto i stoji svega 3,39 eura, te Kornet Croccante istog brenda u pakiranju od 6 kom, za svega 2,39 eura.

Novi katalog Eurospina donosi izvrsnu ponudu proizvoda za kućne ljubimce brenda Radames, te već standardnu ŠOK ponudu u okviru je odličan izbor proizvoda za auto, alata i slično po povoljnim cijenama, a što se sve može pronaći, provjerite na linku.

Mali trikovi za veliki roštilj

Kad su sve namirnice spremne i temperatura rešetke prave temperature, ostaje još samo nekoliko trikova koji svaki roštilj čine boljim. Jedna od najčešćih grešaka je meso ravno iz hladnjaka odmah staviti na vatru. Ostavite ga barem 20 do 30 minuta na sobnoj temperaturi prije pečenja kako bi se ravnomjerno ispeklo iznutra i ostalo sočno.

Sljedeća greška koju mnogi rade je prečesto okretanje mesa. Meso treba pustiti da uhvati koricu i tek ga onda okrenuti. Prečesto okretanje isušuje meso i sprječava stvaranje pravog okusa.

Nemojte peći dok još ima velikog plamena. Idealno je kada ugljen postane sivkast i ravnomjerno zagrijan, tek tada kreće pravi posao.

Nakon pečenja, pustite burgere da odmore nekoliko minuta prije slaganja u pecivo. Tako će ostati sočni, puni okusa i neće završiti kao suha priča na tanjuru.

I tek onda poslužite, uživajte u komplimentima i dobrom raspoloženju. Jer savršen roštilj nije samo u mesu, nego u atmosferi, dobroj ekipi i onom osjećaju da nitko ne želi prvi otići kući.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Eurospin.