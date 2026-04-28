PUNE RUKE POSLA

Zagreb pod opsadom policije: 9. svibnja očekuju nas čak tri događaja visokog rizika

Zagreb pod opsadom policije: 9. svibnja očekuju nas čak tri događaja visokog rizika
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Svako javno okupljanje predstavlja sigurnosni rizik, a u ovom slučaju se preklapaju i prostorno i vremenski

28.4.2026.
11:22
Tajana Gvardiol
Tri događaja koja zahtijevaju pojačane sigurnosne mjere održat će se istog dana u Zagrebu - 9. svibnja. Hod za život najavljen je za 10.30 sati na Trgu Republike Hrvatske, Trnjanski kresovi na savskom nasipu kod Mosta slobode počinju u ranim popodnevnim satima, a na kraju slijedi nogometna utakmica Dinama i Hajduka na Maksimiru u 16 sati.

Svako javno okupljanje predstavlja sigurnosni rizik, a u ovom slučaju se preklapaju i prostorno i vremenski, piše Jutarnji list.

Trnjanski kresovi počinju u 14 sati i obilježavaju ulazak partizanskih snaga u Zagreb. Hod za život uključuje povorku od HNK-a do Zrinjevca, a prethodnih godina, osim skupa, bude i prosvjednika. 

Susret visokog rizika

Utakmica Dinama i Hajduka smatra se susretom visokog rizika. Očekuje se dolazak gostujućih navijača uz policijsku pratnju pri ulasku u Zagreb, prepraćivanje na stadion i odlazak pod pratnjom nakon utakmice. Iako je Dinamo već osigurao naslov prvaka, derbi s Hajdukom i dalje nosi uobičajene sigurnosne izazove, tenzije i povećan interes navijača.

Policija ne otkriva detalje osiguranja, ali je za Jutarnji list kratko potvrdila da sva tri "navedena javna okupljanja predstavljaju sigurnosni rizik" te su poručili da će, na temelju sigurnosne procjene, osigurati dovoljan broj policijskih službenika kako bi sva okupljanja protekla bez većih incidenata.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
