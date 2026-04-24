Hrvatima puna kapa dojava o bombama! Gospođa Marica ima papren prijedlog za počinitelje

Dojave o bombama, koje su se svih ovih dana pokazale lažnima i dalje ne prestaju stizati i uznemiravati. Na meti su, uz osnovne i srednje škole u Zagrebu, Zadru i Splitu - sada i dječji vrtići.

Nastava je bila prekinuta, a učenici evakuirani dok je policija obavljala preventivne preglede. U jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi djeca su poslana kući, u nekima je za poslijepodnevnu smjenu organizirana online nastava kao za vrijeme covid krize. Prijetnje o postavljenim eksplozivnim napravama, pristižu putem elektroničke pošte, dobro su zamaskirane IP-adresama u inozemstvu, a za počiniteljima policija intenzivno traga.

"Jutros u 7:35 smo dobili opet mail o dojavi eksplozivne naprave u školi tako da smo mi odmah reagirali i djecu nismo puštali u školu, onih nekoliko kojih su bili u školi njih smo evakuirali, nazvali smo policiju", kazao je ravnatelj gimnazije Tomislav Babić.

Oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. "Ono što je uputa u komunikaciji s policijom, nakon razgovora koje smo imali s policijom, je da ukoliko ravnatelji bilo što posumnjaju drugih gradskih ustanova, drugih dječjih vrtića, drugih škola da kontaktiraju policiju i isto tako naprave evakuaciju."

I Split je potresen dojavama o bombama. "Mislim da je opet to za svaku osudu, ovdje je stvar policije i procjene rizika od strane svih nadležnih instituacija i mislim da je stvarno vrijeme da ovo sve skupa prestane", kaže Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita.

Kako spriječiti i kazniti lažne dojavljivače o bombama?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Kako spriječiti i kazniti lažne dojavljivače o bombama?" U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a

Vesna Marđetko je za pojačane sankcije. "Abnormalno velike novčane kazne i zatvor, uzeti sva računala", piše.

"Ako su to maloljetnici, papreno kazniti roditelje", izjasnila se Džemila Šogorović.

Stipe Vuk pak smatra da je problem puno kompleksniji. "Onog tko to pametno radi ne možeš ni otkriti, ni spriječiti", navodi u komentaru.

Marica Rumišek zaključuje bez pardona: "Godinu dana na Goli otok, pa nek' se snalazi za hranu i sve što mu treba. Samo jednog poslati tamo za primjer drugima, bio bi mir."