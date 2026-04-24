Božinović o dojavama: 'To je vrsta hibridnog ratovanja. Ima naznaka odakle dolaze...'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je da su dojave o podmetnutim bombama širom Hrvatske posljednjih šest dana vrsta hibridnog ratovanja te da policija surađuje s nekim europskim zemljama za koje misli da bi serveri i domene s kojih su prijetnje poslane mogle biti u njima.

"Ima naznaka odakle bi mogle biti te domene i serveri, ali o detaljima nismo spremni govoriti", kazao je Božinović u petak nakon otvaranja zgrade Policijske postaje Novalja.

Govoreći o dojavama o postavljenim bombama, Božinović je ponovio kako su one dio procesa koji se događa u svim državama regije te naglasio kako hrvatska policija na svaku takvu dojavu reagira vrlo ozbiljno.

"Sve te reakcije su naš posao da se otkloni bilo kakva sumnja da bi tu stvarno mogla biti nekakva bomba", istaknuo je dodajući kako se radi opsežno kriminalističko istraživanje koje uključuje cijeli niz partnera budući da dojave dolaze s lažnih email adresa i servera registrirani u inozemstvu.

Upitan može li otkriti gdje se nalazi odbjegli bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, ministar je odgovorio kako ne može ništa više reći od onoga što su rekli glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar pravosuđa Damir Habijan.

"Ono što mogu reći je da postoji intenzivna policijska suradnja s određenim zemljama", kazao je.

Što je sa Soptom?

Novinare je zanimala i Božinovićev komentar da David Sopta postaje novi član uprave ACI-ja, nakon što je lani smijenjen s funkcije predsjednika uprave Jadrolinije zbog tragedije na trajektu Lastovo u kojoj su poginula tri pomorca.

"S obzirom da ulazimo u turističku sezonu, pretpostavljam da je bila procjena da se ekipira Uprava ACI-ja. Gospodin Sopta ima dugogodišnje upravljačko iskustvo. Prije nekoliko godina cijela uprava Jadrolinije je otišla, međutim to ne znači da je svaki pojedinac trajno diskvalificiran iz obavljanja poslova za koje je potrebno određeno iskustvo", rekao je.

Upitan za proces polaganja ispita iz hrvatskog jezika za strane radnike, Božinović je odgovorio kako će ih provoditi agencije koje se time bave, a što će nadgledati Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

"Za to postoje standardi, inače nešto ne bi zvali A1.1. Vjerujem da će strani radnici položiti taj ispit bez nekog velikog napora", rekao je Božinović.

