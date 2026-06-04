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Petra Dugandžić više nije plavuša: Proslavljena glumica pokazala kako sada izgleda

Petra Dugandžić više nije plavuša: Proslavljena glumica pokazala kako sada izgleda
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nakon godina prepoznatljivosti po plavoj kosi, Petra se odlučila za potpunu promjenu i obojila kosu u nježnu, pastelno ružičastu nijansu

4.6.2026.
10:29
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
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Poznata hrvatska kazališna i televizijska glumica Petra Dugandžić Noble (49) ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta zbog hrabre transformacije koju je podijelila sa svojim pratiteljima. Nakon niza uspješnih projekata i važnih životnih događaja, glumica je odlučila okrenuti novu stranicu predstavivši novu frizuru koja je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. 

Nakon godina prepoznatljivosti po plavoj kosi, Petra se odlučila za potpunu promjenu i obojila kosu u nježnu, pastelno ružičastu nijansu. Fotografija prikazuje glumicu u krupnom planu, s novom bojom kose stiliziranom u blage valove i upotpunjenom širokom ružičastom trakom. 

Ova transformacija dolazi u vrijeme iznimno dinamičnog i ispunjenog razdoblja u životu Petre Dugandžić Noble. Krajem 2024. godine udala se za nigerijskog nogometaša Maka Noblea, a njihova ljubavna priča postala je središnja tema njezine hvaljene autobiografske monodrame "Nikome ni riječi!".

Predstava, koja je premijerno izvedena u studenom 2024., publici je ponudila iskren i emotivan uvid u njezin život. Uz uspjeh u kazalištu, glumica je tijekom proteklih godina ostvarila zapaženu ulogu i u televizijskoj seriji "Sjene prošlosti".

Petra DugandžićFrizuraKosa
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