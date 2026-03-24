Petra Dugandžić uživa u ljubavi: Objavila fotografije s 26 godina mlađim nigerijskim nogometašem

Hrvatska glumica Petra Dugandžić (49) privukla je pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografije sa suprugom, nigerijskim nogometašem Makom Nobleom (23). Par je svoju vezu dugo držao podalje od očiju javnosti, ali vijest o njihovom tajnom vjenčanju otkrivena je krajem 2024. godine.

Tajno vjenčanje i neobična ljubavna priča

Petra je iznenadila javnost kada je otkrila da se udala za 26 godina mlađeg partnera, kojeg je upoznala tijekom boravka u Africi. Njihova veza brzo je prerasla u ozbiljan odnos, a glumica je istaknula kako su odmah osjetili snažnu povezanost.

Prije zajedničkog života suočili su se s administrativnim izazovima između dva kontinenta. Iako je Petra razmišljala o preseljenju u Afriku, njezin suprug odlučio je doći u Hrvatsku, gdje danas igra nogomet za klub Kurilovec iz Velike Gorice.

Nakon dulje medijske tišine, glumica je na Instagramu objavila zajedničke fotografije s Festivala svjetla u Zagrebu, čime je pokazala da njihova ljubav i dalje traje.

„Život je 10 posto ono što od njega napraviš, a 90 posto način na koji ga prihvatiš“, poručila je uz objavu.

Podsjećamo, Petra Dugandžić iza sebe ima jedan brak. Početkom 2024. potvrdila je razvod od Saše Vrankovića, za kojeg se udala 2012. godine. Danas, kako se može vidjeti, uživa u novom životnom poglavlju ispunjenom ljubavlju i zajedničkim trenucima.

