Najskuplje Svjetsko prvenstvo do sada biti će besplatno za vojsku

Američki veterani i sadašnji pripadnici američke vojske, pripadnici hitnih službi i njihove obitelji imat će pristup 4547 ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo zahvaljujući donaciji Bank of America i Vet Tixa od 2,25 milijuna dolara.

Donacija osigurava ulaznice za utakmice u svih 11 gradova domaćina američkog Svjetskog prvenstva od 12. lipnja do 19. srpnja. Ulaznice će također biti dostupne za svaku razinu natjecanja, uključujući polufinale i finale.

"Željeli smo osigurati da naša vojska, hitne službe i njihove obitelji imaju priliku proslaviti najveći sportski događaj na svijetu tijekom 250. rođendana naše zemlje“, priopćila je Bank of America.

Tako će pripadnici vojske SAD-a imati čast koju većina običnih navijača neće imati, pogotovo onih koji dolaze iz područja Globalnog juga, budući da je Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi najskuplje do sada. Podsjetimo, prosječna cijena za grupnu fazu je čak 305 dolara, odnosno dvostruko skuplje nego u Kataru prije četiri godine.

U čast 250. rođendana Amerike, 250 doniranih ulaznica namijenjeno je za utakmice Sjedinjenih Država. Američka reprezentacija otvara natjecanje u skupini D 12. lipnja protiv Paragvaja u Los Angelesu, zatim 19. lipnja u Seattleu igra protiv Australije, a 25. lipnja u Los Angelesu protiv Turske.

Dvije najbolje ekipe iz svake od 12 skupina idu u nokaut fazu, zajedno s osam najboljih trećeplasiranih ekipa.