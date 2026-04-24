Ponovno dojave o bombi u više škola u Zagrebu: Policija na terenu

Foto: Net.hr

Za net.hr iz škole su potvrdili da su djeca puštena kućama

24.4.2026.
8:14
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
Na adrese više škola u Zagrebu u petak su stigle dojave o bombama i policija je na terenu. 

Policija je potvrdila za net.hr da su dojave stigle u više obrazovnih ustanova te da utvrđuju sve okolnosti.

Dan ranije, u četvrtak, više dojava stiglo je na adresu Arena Centra i Park centra te na adrese više škola u Istri, na području Šibenika i Kaštela

Tijek događaja pratite ovdje: 

8.40 - Doznajemo da je dojava stigla i na adresu VII. gimnazije,. Učenici su evakuirani, ali doznajemo da su ih zamolili da ne idu kući nego da ostanu u blizini škole. Policija već radi pregled te će im razrednici javiti kad je sigurno da se vrate u učionice.

8.14 - U Hotelijersko-turističku školu u Zagrebu stigla je dojava o bombi, potvrdili su to za net.hr iz škole. "Sva djeca puštena su kući, policija je trenutačno u školi", potvrdili su nam. Navode da je dojava stigla mailom.

Doznajemo i da je dojava stigla u Gimnaziju Lucijana Vranjanina te da je i tamo policija, kao i u Gornjogradskoj gimnaziji te u još jednoj osnovnoj školi.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su dojave stigle u više obrazovnih ustanova. Navode da provjeravaju sve okolnosti te da će naknadno dati više informacija. 

I dan ranije stizale dojave

Podsjetimo, dan ranije - u četvrtak - također je niz dojava stiglo na adrese trgovačkih centara Arena centar u Zagrebu i Arena Parka, kao i na adrese škola u Istri, na području Šibenika i Kaštela. 

POGLEDAJTE VIDEO Kaos zbog dojava o bombama: Prazne učionice, zatvoreni centri i alarm u zračnoj luci

