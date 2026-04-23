FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POLICIJA NA TERENU /

Dojave o bombi u pulskim školama: Evakuirani učenici i profesori

×
Foto: Ilustracija: Sasa Miljevic/PIXSELL/PIXSELL

Policijski službenici su na terenu i provjeravaju istinitost dojave

23.4.2026.
9:06
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Više desetaka škola u Istarskoj županiji u četvrtak ujutro zaprimilo je putem elektroničke pošte obavijest od istog pošiljatelja kako se u obrazovnim ustanovama odnosno školama u Puli postavljene eksplozivne naprave, potvrdila je istarska policija. 

Policija je također jutros oko osam sati na svojoj adresi elektroničke pošte zaprimila poruke istog pošiljatelja te istog sadržaja u kojoj se navodi kako se u brojnim obrazovnim ustanovama odnosno školama u Puli postavljene eksplozivne naprave.

"Postupanje je u tijeku, a policijski službenici su na terenu i provjeravaju istinitost dojave u razgovoru s odgovornim osobama tih ustanova te vrše preglede svih školskih prostorija, dok su učenici i profesori evakuirani iz školskih zgrada", rekla je policija.

Istraga je u tijeku.

PulaDojava O Bombiškole
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike