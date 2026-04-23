Dojave o bombi u pulskim školama: Evakuirani učenici i profesori

Više desetaka škola u Istarskoj županiji u četvrtak ujutro zaprimilo je putem elektroničke pošte obavijest od istog pošiljatelja kako se u obrazovnim ustanovama odnosno školama u Puli postavljene eksplozivne naprave, potvrdila je istarska policija.

Policija je također jutros oko osam sati na svojoj adresi elektroničke pošte zaprimila poruke istog pošiljatelja te istog sadržaja u kojoj se navodi kako se u brojnim obrazovnim ustanovama odnosno školama u Puli postavljene eksplozivne naprave.

"Postupanje je u tijeku, a policijski službenici su na terenu i provjeravaju istinitost dojave u razgovoru s odgovornim osobama tih ustanova te vrše preglede svih školskih prostorija, dok su učenici i profesori evakuirani iz školskih zgrada", rekla je policija.

Istraga je u tijeku.