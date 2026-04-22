Doznajemo odakle su stigle dojave o bombama: Evo zašto policija nije na tragu počiniteljima

Što se to događa s lažnim dojavama o bombama? Nakon Zagreba, Splita, Osijeka i Dubrovnika, niz se nastavio i u Rijeci. Kao i proteklih dana dojave su se pokazale lažnima, a kako doznaje RTL Danas, sve su stigle sa stranih servera.

Na službeni mail. U 7.16 sati u gotovo sve srednje riječke škole stigla je ista dojava da se u školi nalazi bomba.

"Protueksplozivna ekipa je došla, pregledala zgradu, rekli su da je u redu, da moramo pripaziti, da možemo počet s nastavom, ali da ćemo početi nakon četvrtog sata, nakon velikog odmora", objasnio je Henri Ponte, ravnatelj Gimnazije "Andrija Mohorovčić" u Rijeci.

Isti mail neugodnog sadržaja osim u škole stigao je i u dva riječka trgovačka centra. I odmah dignuo svu riječku policiju na noge. "Tužno", navodi Dina Linić Učur, ravnateljica Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci. Kaže da ne želi otkrivati više o sadržaju poruke te da je to "besmislena, neugodna poruka u kojoj uopće nije potrebno razgovarati".

Kazna do tri godine zatvora

Nakon Splita i Zagreba, Rijeka je već treći grad u koji stižu lažne dojave o bombama. Gradonačelnica Iva Rinčić poručuje kako ovakvi događaji unose nemir među učenike, učitelje, ali i roditelje: "Posebno zabrinjava činjenica da su se slične dojave posljednjih dana događale i u drugim gradovima. I zaista smatram da je riječ o opasnom, neodgovornom i neprihvatljivom ponašanju koje ovim putem javno osuđujemo. I očekujemo od nadležnih službi da što prije pronađu počinitelje."

Po Kaznenom zakonu stvar je jasna - tko lažno obavijesti policiju ili javnu službu koja osigurava red ili pruža pomoć o događaju koji iziskuje hitno djelovanje te službe kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

"Rekao bih da se radi možda o nekoj neslanoj šali, o nečem što možda nekoga zabavlja. A tko može ignorirati situaciju s dojavom o bombi? Onda zapravo imamo situaciju da imamo iscrpljivanje resursa koje imamo i bojim se da ćemo zapravo doći do onih lažnih signala. Sutra ne daj Bože da bude prava bomba da će netko možda zanemariti takvo upozorenje", smatra stručnjak za kibernetičku sigurnost Marko Gulan.

Stigli sa stranih servera

Kako doznajemo, svi mailovi stigli su sa stranih servera. No, policija im još nije na tragu. "Zadnja IP adresa s koje dolazi napad apsolutno ništa ne govori. Možemo imati IP adresu iz Rusije, a da praktički vi sjedite do mene i šaljete to upozorenje. Tako da taj pokazatelj ne govori ništa, ali međunarodnom akcijom bi sigurno došli do pravog odgovora", napominje Gulan.

Prošle godine, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova (MUP), bilo je 75 lažnih dojava o bombama. Policija je razriješila 73, samo dvije nije. Za ovu godinu službenih podataka još nema.